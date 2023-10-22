Очередь у Крымского поста со стороны Кубани сократилась до 182 машин

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани стоят 182 транспортных средства. Ожидать досмотра приходится около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Час назад на подходе к Крымскому посту со стороны Краснодарского края стояли 248 машин. Автомобили начали скапливаться в Тамани после полудня. В 13:00 со стороны Кубани стояло 55, в 14:00 — 62, 17:00 — 198 машин. Утром движение в сторону Керчи на Крымском мосту на час приостанавливали. Еще на 30 минут движение перекрывали днем.

Маргарита Синкевич

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