Зимний отдых в отелях горнолыжных курортов Сочи подорожал на 20-30%

Сервисы бронирования туристических мест размещения зафиксировали подорожание отелей на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» в зимнем сезоне на 20-30%, сообщает «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Отмечается, что Краснодарский край традиционно находится среди лидеров любителей горнолыжного отдыха. Кроме того, популярностью пользуются Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Кемеровская и Мурманская области, а также Ставропольский край. Пик спроса на бронирование ожидается в середине ноября.

Как сообщает издание со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «МТС Travel», стоимость ночи в отелях на горнолыжных курортах выросла на 8–25% год к году, а в среднем по России на 15% — до 10,6 тыс. руб. При этом стоимость проживания в горном Сочи показала наибольший рост.

Маргарита Синкевич

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