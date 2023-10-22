В Армавире водитель иномарки насмерть сбил женщину

В Армавире произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края.

Авария произошла 21 октября в 17:20. Водитель Skoda Rapid ехал по ул. Урицкого со стороны ул. Тургенева в сторону ул. Володарского и сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Ее госпитализировали в армавирскую больницу, где позднее женщина от полученных травм скончалась. Уточняется, что водитель 1968 года рождения, личность пострадавшей устанавливается.

Маргарита Синкевич

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