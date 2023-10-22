В Армавире завершили четвертый этап благоустройства парка «Городская роща»

В Армавире завершили очередной этап благоустройства парка «Городская роща», сообщает пресс-служба краевой администрации. Модернизация парка проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Завершить благоустройство планируют в ноябре 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, в прошлом году провели три этапа обновления парка, еще три проходят в текущем. В частности, установлена система навигации, топиарные композиции и скульптурные группы.

«На территории, прилегающей к городскому водохранилищу, обустроили дополнительные зоны для отдыха и активного времяпровождения, установили новые скамейки, в том числе световые, разместили арт-объекты. Особенностью стала организация бассейна и водной площадки для детей. У жителей Армавира появилось больше возможностей всей семьей провести время комфортно и безопасно»,— сказал господин Шапошник.

Одновременно ведутся работы пятого и шестого этапов благоустройства парка. Здесь появятся питьевые фонтанчики, душевые кабины, ограждения береговой зоны. Кроме того, в «Городской роще» высадят новые деревья, обустроят зону для выгула собак и оборудуют девять смотровых площадок.

Маргарита Синкевич

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