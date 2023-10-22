ФК «Сочи» переиграл «Урал» в матче 12-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» в Екатеринбурге взял верх над «Уралом». Матч закончился победой «барсов» со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

На 15-й минуте сочинцы открыли счет после точного удара Кирилла Кравцова. В одной из следующих атак Никита Бурмистров удвоил преимущество «Сочи». На 34-й минуте Мартин Крамарич забил третий мяч «Уралу». Затем полузащитник хозяев Андрей Егорычев сократил отставание в счете. Точку в матче поставил Иван Игнатьев, реализовав пенальти в ворота «Урала». В итоге победа «Сочи» со счетом 4:1.

После 12-ти игр «барсы» занимают 16 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Александра Точилина сыграют 29 октября на выезде с «Пари Нижний Новгород».

Евгений Леонтьев

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