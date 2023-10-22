В 2023 году на Кубани собаки покусали более 10 тысяч человек

За девять месяцев 2023 года в Краснодарском крае за помощью в медучреждения обратились 10 696 человек, включая 2304 краснодарца. Число пострадавших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе выросло на 1170 человек. Об этом сообщает активист Виталий Черкасов в Telegram-канале «Азбука горожанина» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как ранее писал «Коммерсантъ-Кубань», в 2022 году в Краснодарском крае собаки покусали 2593 человека, включая 1097 детей. Это на 2,3% больше, чем годом ранее.

В начале марта сообщалось, что в кубанской столице заключили муниципальный контракт на сумму 13,4 млн руб. на содержание, отлов, чипирование, стерилизацию и вакцинацию собак. Тогда же власти региона запретили до 2029 года кормить и гладить бездомных животных. Краснодарские зоозащитники вышли на массовый пикет, призывая отменить закон. В октябре на Кубани отменили запрет на контакт с бездомными животными. Соответствующие изменения в региональное законодательство подписал губернатор. При этом запрет на кормление бездомных животных власти оставили в силе.

Маргарита Синкевич

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