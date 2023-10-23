Россия поднимает каолин

Производство каолиновых глин в России за счет замещения импорта, в том числе с Украины, может достигнуть рекорда в 5,1 млн тонн в 2023 году. Потребление в 2024 году, по ожиданиям экспертов, снизится на 10–15%, до 4,5 млн тонн, но затем начнет устойчиво расти в среднем на 1,5–3% до 2030 года. Рынок огнеупорных глин, как ожидается, упадет примерно на 15% из-за снижения спроса со стороны металлургии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем производства каолиновых глин (алюмосиликатный минерал белого цвета, сырье для керамики) в России в 2023 году может вырасти в 1,7 раза и достичь рекорда в 5,1 млн тонн, говорится в исследовании IndexBox для «Симпреала», одного из крупнейших поставщиков. В обзоре отмечается, что такая статистика может говорить о стремлении компаний компенсировать уход с рынка сырья иностранного производства, прежде всего украинского. До 2022 года Украина была крупнейшим экспортером каолина в Россию. Доля импортного сырья в валовом потреблении РФ начала снижаться четыре года назад: с 22,7% в 2019 году до 5% в 2022 году. В то же время производство внутри страны за этот период выросло вдвое, до 3 млн тонн. В первой половине 2023 года на импорт приходилось 1,3% рынка.

По прогнозам экспертов, в 2024 году как производство, так и потребление глины снизится на 10–15%, до 4,5 млн тонн. «Потребность в каолине будет фактически полностью покрываться за счет отечественного производителя»,— говорится в обзоре. Эксперты предполагают, что в ближайшие годы потребление каолиновых глин в России будет расти в среднем на 1,5–3% в год и к 2030 году выйдет на отметку 5,3 млн тонн в год при собственном производстве в 5,24 млн тонн, 90% которого приходится на Поволжье и Урал.

В то же время на рынке огнеупорных и тугоплавких глин, которые используются преимущественно в металлургии, продолжится падение. С 2019 по 2022 год объем спроса уже снизился более чем на 15%, до 3,9 млн тонн, а в 2022 году ситуация ухудшилась из-за потери европейского рынка сбыта. По мнению экспертов, спрос будет продолжать падать, в том числе из-за сокращения выпуска огнеупоров для металлургической промышленности (30–35% от валового потребления огнеупорных глин в РФ) и стагнации в потреблении глин в «керамическом сегменте» (до 75% потребления).

Источник “Ъ” в отрасли поясняет, что глина в составе смеси для производства огнеупорного кирпича, необходимого металлургам, не дает нужной стойкости, поэтому компании переходят на более качественное сырье — шамотный бетон. Такая тенденция наблюдается как в черной металлургии, так и в производстве алюминия. «Улучшений спроса точно не будет, потому что всем нужен более качественный материал»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Основной рынок для глин формирует строительная отрасль. Ее участники по-разному оценивают перспективы и, следовательно, потребление отделочной и керамической продукции на основе глины. Так, руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик ожидает в четвертом квартале начала снижения темпов вывода новых проектов, которое продолжится в 2024 году. «Это связано с сокращением у застройщиков задела подготовленных к застройке земель вследствие снижения инвестиционной активности во втором—четвертом кварталах прошлого года»,— пояснил он. В то же время, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», в январе—сентябре объем ввода жилья вырос на 1%, до 79,7 млн кв. м, в том числе многоквартирных домов — на 6%, до 31,7 млн кв. м.

Управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко полагает, что темпы строительства будут только увеличиваться, напоминая о том, что в рамках указа президента РФ планируется вводить до 120 млн кв. м жилья ежегодно до 2030 года. Он отмечает, что клинкерная плитка из смеси сланцевых глин активно используется в фасадной архитектуре, также фасадные элементы могут быть изготовлены из натуральной терракотовой глины.

Ольга Мордюшенко, Дарья Андрианова, Евгений Зайнуллин