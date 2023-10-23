СКА оставил «сухим» вратаря

Хоккеисты СКА потерпели поражение в матче чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» со счетом 0:2, не сумев забросить в Нижнекамске ни одной шайбы. До этого армейцы разгромили на своей площадке «Адмирал» 5:0. Нестабильность — главная черта СКА на старте сезона, из-за чего команда занимает непривычно низкое место в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед матчем в Нижнекамске у игроков СКА была почти недельная пауза. Но она не всегда идет на пользу. У игроков притупилось чувства гола. Хотя физически петербуржцы в субботу выглядели неплохо. «Нефтехимик», наоборот, проводил седьмой матч, жил в жестком графике, но это помогло ему одержать победу.

Тренер команды из Татарстана Олег Леонтьев объяснил это тем, что игроки «терпели» до финальной сирены. И что команде здорово помог голкипер Филипп Долганов. Он отразил 36 бросков — это очень серьезный показатель. Армейцы снова перебросали соперника, как делают это во многих матчах. Хозяева бросили по воротам вратаря СКА Никиты Серебрякова 24 раза, но при этом дважды за ними зажглась красная лампа. Отличился Дмитрий Жукенов в середине второго периода, завершивший контратаку. В последней двадцатиминутке он же реализовал численное большинство, заведя шайбу в ворота с дальнего угла.

У гостей своего «героя» не нашлось. Об этом на послематчевой пресс-конференции говорил главный тренер СКА Роман Ротенберг. Впрочем, эта тема составляла лишь малую часть его спича. В своем выступлении Ротенберг затронул и дружных болельщиков «Нефтехимика», и сложный календарь, и проблемы дисциплины, и аналогии с боксом. То есть удары необязательно наносить в большом количестве — главное бить в нужное место. Это на тему большого количества бросков, которые так и не превратились у СКА в голы.

Не обошлось и без традиционных оборотов, хранящихся в словарике любого эффективного менеджера: «Выводы будут сделаны», «Мы это наладим», «Это хороший урок для нас», «Нам есть над чем работать». Уже сколько лет прошло с написания «Золотого теленка», а фразы, заготовленные его авторами для главы «Геркулеса» Полыхаева, одного из персонажей», все еще в ходу.

Надо отдать должное игрокам «Нефтехимика». Победа над СКА стала для них уже четвертой подряд в чемпионате. До этого они «вытащили», казалось бы, безнадежный матч с «Адмиралом»: победили 4:3, проигрывая 0:3. Против СКА «химики» применили сугубо оборонительную тактику. Отдали инициативу и шайбу соперникам, но в своей зоне не давали им свободы, «законопатив» все подходы к воротам. Так играл в середине ХХ века воскресенский «Химик» под руководством тренера Николая Эпштейна. Он зачастую отнимал очки у признанных лидеров, используя «закрытую» тактику — не свойственную советскому хоккею. И благодаря этому не раз брал бронзовые медали чемпионата СССР, не пуская на пьедестал столичных фаворитов.

СКА, казалось бы,— «железный» фаворит если уже не всего чемпионата, то Западной конференции. Но сейчас, после 19 матчей, команда занимает непривычно низкое место — седьмое. Для того чтобы по итогам «регулярки» попасть в плей-офф, нужно финишировать в первой восьмерке команд своей конференции. Пока СКА балансирует на грани участия-неучастия. Такого давно не было.

Дальше у петербуржцев — еще три игры в разных городах. И сегодня, 23 октября,— очень сложная в Ярославле против «Локомотива», одного из лидеров «Запада». Ярославцы мало того что часто обыгрывают СКА (например, так было совсем недавно, 11 октября, в Петербурге — «Локо» победил 3:2), так еще и злые сейчас: потерпели три поражения подряд. И «Локомотив» — из тех команд, которые тоже используют тактику «от обороны». СКА придется очень сложно. Но очки нужно брать, иначе в конце зимы можно остаться без плей-офф.

Кирилл Легков