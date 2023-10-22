Петербург стал одним из самых популярных направлений для путешествий в ноябре

Самыми популярными направлениями для путешествий россиян на ноябрьские праздники стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкала, Мурманск, Екатеринбург и Самара. Такие данные «Ъ-СПб» предоставили в сервисе «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На Петербург приходится 13% брони авиабилетов. Средняя стоимость в две стороны составляет 11 207 рублей. По России данный показатель — 12 264 рубля, а средние цены на авиабилеты в два конца — 9 835 руб.

Дорога в Петербург на поезде, по данным аналитиков, в среднем обойдется в 3 211 рублей. Помимо города на Неве на поездах россияне в ноябре чаще всего ездят также в Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Адлер и Сочи.

Кроме этого, Петербург находится в топе по бронированию отелей. Средняя стоимость здесь составляет 4 453 руб. за ночь. При этом в целом по РФ 68% броней приходятся на внутренние направления, 26% — на дальнее зарубежье, 6% — на страны СНГ.

Анастасия Захарова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте