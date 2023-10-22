Главные новости к утру 22 октября
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть противоракетный комплекс THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса Patriot на Ближнем Востоке. Глава Пентагона также приказал быть готовыми развернуть дополнительные войска «на случай непредвиденных обстоятельств».
В Совете Безопасности ООН распространили проект резолюции США по конфликту между Израилем и палестинским движением «Хамас», сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС. В документе нет призыва к прекращению огня. США ранее голосовали против резолюции РФ и заблокировали резолюцию Бразилии по ситуации на Ближнем Востоке.
Пять агентств ООН выступили с совместным заявлением по ситуации в секторе Газа. Они охарактеризовали ситуацию как катастрофическую и призвали к прекращению огня.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Парламент Болгарии рассмотрит запрет на поставку российской нефти на завод ЛУКОЙЛа. С инициативой выступила партия ГЕРБ, ее поддержало «Движение за права и свободы». Обе партии входят в правительственную коалицию.
Россиянин Ислам Махачев победил Александра Волкановски из Австралии на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Бой завершился нокаутом в первом раунде. После победы россиянин выступил в поддержку сектора Газа и Палестины. О бое