В Ульяновской области на 40% увеличилось число выявленных случаев COVID-19

По данным Роспотребнадзора, приведенным на сайте официальной информации по COVID-19 «стопкоронавирус.РФ», количество выявленных заражений коронавирусом за неделю с 9 октября по 15 октября составило 106 случаев. Это на 40% больше, чем в предыдущую неделю (76 случаев). По России недельный рост выявленных заражений составил 4%. За неделю с 9 октября по 15 октября от COVID-19 в регионе скончались два человека. Госпитализировано 15 человек (неделей ранее — 18 человек).

В Самарской области с 9 октября по 15 октября было выявлено 719 случаев против 685 случаев неделей ранее (прирост составил 5%).

Сергей Титов, Ульяновск