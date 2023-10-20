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Начался ремонт дороги от Кубринска до Московской области

В Ярославской области стартовал ремонт дороги от Кубринска (городской округ Переславль) до Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На состояние дороги Нагорье – Кубринск – граница с Московской областью жаловались жители Переславля-Залесского. Дорога соединяет Ярославскую и Московскую области и по ней ездят школьные и пассажирские автобусы.

В сентябре часть дороги уже отремонтировали. Сейчас начался ремонт на участке от Кубринска до Московской области. Его протяженность — 6 км. Работы подрядчик АО «ГК «ЕКС» должен завершить в 2024 году.

«Сейчас специалисты подрядной организации производят геодезические работы, расчистку полосы отвода и завозят необходимые материалы. На следующей неделе начнут снимать старое покрытие»,— рассказали в правительстве.

По контракту, на участке заменят асфальт, укрепят обочины и выполнят работы по обустройству. Также на участке установят пункт весогабаритного контроля. Работы проводятся за счет бюджета 2024 года.

Алла Чижова

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