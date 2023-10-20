Возбуждено уголовное дело в отношении экс-мэра Ульяновска

Уголовное дело в отношении бывшего главы Ульяновска Дмитрия Вавилина возбуждено в СУ СКР по Ульяновской области. Официальная информация об этом на сайте следственного управления отсутствует, однако в ведомстве «Ъ» подтвердили эту информацию, не раскрывая деталей.

Следственные действия проходят совместно с сотрудниками УФСБ. По информации источников «Ъ», уголовное дело возбуждено по факту присвоения или растраты в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Сам господин Вавилин (сейчас он работает заместителем гендиректора АО УКБП) сказал «Ъ-Волга», что никаких официальных документов пока по этому поводу не получал, в связи с чем ничего и не может прокомментировать.

Андрей Васильев, Ульяновск