Прокуратура утвердила обвинение в отношении капитана катера, столкнувшегося с баржей на Каме

Пермской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении капитана пассажирского катера К-1765 Александра Гришина, столкнувшегося с баржей в июле прошлого года. Об этом сообщает телеграм-канал «Уральская транспортная прокуратура».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Александр Гришин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд Пермского края для дальнейшего рассмотрения по существу.

Столкновение К-1765 и баржи теплохода «Наташа» произошло в ночь с 29 на 30 июля 2022 года вблизи Березников. В момент инцидента на борту катера находились 25 человек. В результате столкновения девять человек обратились за медицинской помощью, один пассажир госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, сухогруз находился на фарватере. Капитан катера скрылся с места ЧП, но позднее его местонахождение было установлено, и после допроса его задержали.

Следственным органом в отношении Александр Гришина было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Вахтенный начальник теплохода «Наташа» был привлечен к дисциплинарной и административной ответственности по ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ (несоблюдение мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений), так как не подал необходимые звуковые сигналы встречному судну и не выбрал безопасную скорость движения. В результате проверки, которую Пермская транспортная прокуратура проводила по факту столкновения судов, было установлено, что катер эксплуатировался с нарушениями.