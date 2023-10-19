В Новой Каховке сменился мэр

Главой администрации Новой Каховки в Херсонской области назначен Виталий Гура. Он сменил в должности Владимира Леонтьева, сообщила в Telegram администрация Новокаховского городского округа.

Господин Леонтьев по итогам сентябрьских выборов был избран председателем совета депутатов Новокаховского городского округа. Господин Гура ранее занимал пост замглавы военно-гражданской администрации округа.

«Сегодня, 19 октября 2023 года, депутаты Новокаховского городского совета во время сессии проголосовали за кандидатуру Виталия Гуры на должность главы округа»,— говорится в пресс-релизе. Господин Гура принял присягу и поблагодарил всех за поддержку.

В августе 2022 года ФСБ инсценировала гибель Виталия Гуры. Утверждалось, что это сделали, чтобы выявить заказчиков покушения на него «и их агентов». Весной 2023-го господин Гура был ранен в результате взрыва самодельного устройства у входа в кафе в Новой Каховке.

Лаура Кеффер