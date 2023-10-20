Бизнесу нужны данные побольше

Самыми востребованными цифровыми технологиями у крупных и средних организаций в 2022 году были методы сбора, обработки и анализа больших данных (БД), а также облачные сервисы. По оценке Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ), основанной на данных Росстата, эти технологии используют 30,4% и 28,9% компаний соответственно. На третьем месте — центры обработки данных (16,5%), далее — цифровые платформы (14,9%) и геоинформационные системы (13%).

Названная первая тройка технологий лидирует и по динамике распространения: частота применения сбора, обработки и анализа БД выросла на 4,6 процентного пункта (п. п.) к 2021 году, облачных сервисов — на 1,8 пункта, центров обработки данных — на 2,5 пункта. Эти решения взаимосвязаны и их применимость растет одновременно, отмечают эксперты.

В то же время, судя по обзору ИСИЭЗ, интенсивность применения ряда цифровых технологий сократилась. К примеру, в 2022 году интернет вещей использовали только 10% российских организаций (минус 3,7 п. п. к 2021 году), RFID-технологии (технология радиочастотной идентификации) — 9,6% (минус 2,2 п. п.), промышленных роботов и автоматизированные линии — 2,6% (минус 1,8 п. п.). Первая причина — уход многих зарубежных производителей с российского рынка и невозможность закупать программное и аппаратное обеспечение для этих технологий, отмечают в ИСИЭЗ. Вторая — приостановка работы в РФ компаний с иностранным участием, которые являлись активными пользователями таких цифровых решений. При этом не столь значительное падение показателей говорит скорее о том, что экономика РФ компенсирует технологические потери, считают в ИСИЭЗ.

Частота использования цифровых технологий во многом зависит от размера организаций. Крупные компании лидируют по их применению, так как обладают большими ресурсами для развертывания IT-инфраструктуры. Наибольшая разница здесь фиксируется в отношении использования промышленных роботов. Эту технологию применяют 11,6% организаций численностью персонала свыше 250 человек, 6,9% компаний — от 100 до 250 человек и лишь 1,3% предприятий численностью до 100 человек. Также частота применения цифровых технологий разнится по отраслям — впрочем, технологии больших данных и облачные сервисы востребованы практически во всех.

Венера Петрова