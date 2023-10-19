ОДК скорректировала прошлогодние планы по производству двигателей для МС-21

Сегодня президент Владимир Путин встретился в Перми с управляющим директором и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. Господин Иноземцев рассказал главе государства о работах по серийному производству двигателя ПД-14 для самолета МС-21. По словам господина Иноземцева, всего на «ОДК-Пермские моторы» изготовлено восемь таких двигателей. «На будущий год наши планы — 12 штук, потом 24, ну и дальше темпы такие, что глаза боятся, а руки делают», - поделился Александр Иноземцев. По данным господина Александра Иноземцева, сейчас серийными ПД-14 оснащены три воздушных судна МС-21.

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Стоит отметить, что в начале декабря 2022 года «ОДК-Пермские моторы» представляли другой график производства ПД-14. Согласно прошлогодним планам, в 2024 году пермский завод планировал изготовить 14 изделий, а в 2025 году уже 34 двигателя ПД-14.