Комплекс перешел крупному игроку

Компания «Россети Урал» выкупила электросетевой комплекс, расположенный в 23 муниципалитетах Челябинской области. Стоимость актива, принадлежавшего обанкротившемуся ООО «АЭС Инвест», составила 1,28 млрд руб. С 2019 года «Россети Урал» арендовали этот электросетевой комплекс. Эксперты отмечают, что приобретение актива позволит организации увеличить доход, при этом ожидается улучшение качества передачи электроэнергии в населенных пунктах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2019 года объекты «АЭС Инвест» были в аренде у ПАО «Россети Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ С 2019 года объекты «АЭС Инвест» были в аренде у ПАО «Россети Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ПАО «Россети Урал» приобрело за 1,28 млрд рублей электросетевой комплекс обанкротившейся компании «АЭС Инвест», расположенный на территории 23 муниципалитетов Челябинской области. Начальная цена торгов составляла 2 млрд руб., следует из опубликованных на Федресурсе сведений.

В компании «Россети Урал» сообщают, что приобретенный электросетевой комплекс охватывает порядка 70 населенных пунктов. В их числе города Челябинск, Копейск, Кыштым, Миасс, Усть-Катав, Чебаркуль, Карабаш, Южноуральск, Сим и Миньяр, а также населенные пункты в Карталинском, Каслинском, Коркинском, Нязепетровском, Пластовском, Троицком, Уйском, Агаповском, Ашинском, Кизильском, Брединском, Варненском, Еманжелинском, Еткульском и Чебаркульском районах.

Комплекс включает шесть электроподстанций общей установленной мощностью 165,6 мегавольт-ампер (МВА), 1466 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов общей мощностью 689,7 МВА. Также в электросетевое хозяйство входят более 4,12 тыс. км, воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 35 кВ и ниже, более 33,1 тыс. приборов учета электроэнергии. «Россети Урал» эксплуатировали электросетевой комплекс ООО «АЭС Инвест» с 2019 года по договору аренды с конкурсным управляющим организации-банкрота.

«Специалисты “Челябэнерго” (филиала «Россети Урал».— «Ъ-Южный Урал») планомерно реализуют комплекс мероприятий по консолидации объектов электросетевого комплекса на территории Челябинской области, с целью формирования единого центра ответственности на базе компании, что позволяет поэтапно решить важные для населения, социально значимых объектов, промышленных предприятий и организаций региона задачи»,— сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал».

В марте этого года компания приняла в эксплуатацию электросетевые активы АО «Златмаш» в Златоусте, а также в поселках Метлино, Бижеляк и Озерского городского округа. Ранее «Россети Урал» консолидировали проблемные объекты в Копейке, Сатке, Бакале и других муниципалитетах.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», ООО «АЭС Инвест» было зарегистрировано в Челябинске в декабре 2006 года. Компания занималась передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным сетям на территории 27 муниципальных образований на 23 территориях. 75% уставного капитала общества принадлежит самому ООО «АЭС Инвест», остальные 25% — признанному несостоятельным ПАО «Челябэнергосбыт». Выручка компании за 2022 год составила 280,2 млн руб., чистый убыток — 148,8 млн руб. С сентября 2019 года «АЭС Инвест» в процессе банкротства, ведется конкурсное производство.

В «Россети Урал» отмечают, что компания «АЭС Инвест» была аффилирована с бенефициарами бывшего гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области — ПАО «Челябэнергосбыт», входившее в группу «Межрегионсоюзэнерго». «“Россети Урал” понесли значительный финансовый ущерб от деятельности данной группы лиц. Средства, которые компания не получила за услугу по передаче электроэнергии, были выведены из оборота розничного рынка и фактически поглощены финансовой пирамидой»,— подчеркивают в энергокомпании.

«Россети Урал» занимаются распределением электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, это дочерняя компания ПАО «Россети». В зоне ответственности компании более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, свыше 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью 29 тыс. МВА. Общая площадь территории деятельности — 442,9 тыс. кв. км.

Эксперт в сфере энергетики и промышленности Леонид Хазанов отмечает, что приобретение активов «АЭС Инвеста» позволит компании «Россети Урал» расширить число абонентов и увеличить доходы. «В то же время для населенных пунктов, входящих в зоны покрытия “АЭС Инвест”, состоявшаяся сделка предполагает обновление действующих сетей и подстанций и создание новых объектов, снижение числа аварий»,— комментирует Леонид Хазанов.

Ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что приобретение электросетевого комплекса «АЭС Инвест» отвечает целям компании «Россети Урал» по консолидации активов в регионе, что позволяет устанавливать прямые связи с потребителями. «Компания устанавливает контроль над денежными потоками от новых потребителей, что положительно скажется на ее финансовом состоянии. Также приобретение этого актива можно считать своеобразной компенсацией “Россетям Урал” за ущерб от прежних владельцев»,— рассуждает Дмитрий Баранов. Он отмечает, что для приведения сетей в порядок и повышения надежности электроснабжения могут потребоваться дополнительные вложения, сумма может варьироваться от нескольких десятков до 100 млн руб., считает эксперт.

Михаил Бычков