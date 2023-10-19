«Ростелеком» не исключил выход в будущем своих дочерних компаний на IPO

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM) не исключает, что некоторые его дочерние компании в будущем выйдут на IPO. Об этом глава компании Михаил Осеевский сообщил «Интерфаксу».

«IPO для некоторых дочерних компаний в будущем не исключаем, но при готовности этих активов и благоприятной конъюнктуре рынка. Пока мы сосредоточены на развитии самих активов, внутренних ресурсов для этого хватает»,— сказал господин Осеевский.

Он добавил, что «Ростелеком» в настоящее время готовит новую стратегию развития. Прошлая, по словам главы компании, выполнена «даже с некоторыми превышениями».

В апреле 2021 года на презентации стратегии развития «Ростелекома» представители компании говорили о планах привлечь стратегических партнеров или провести IPO некоторых ключевых бизнес-направлений.

Петр Бузлаев