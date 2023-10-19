В зоне спецоперации погиб казак Александр Можаев с позывным Бабай

В зоне военной операции в возрасте 46 лет погиб ополченец из Краснодарского края Александр Можаев, более известный как «Казак Бабай». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Кубанском казачьем войске. Информацию подтвердили в отряде «Барс-11».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

О гибели казака утром сегодня, 19 октября, сообщил в своем Тelegram-канале военкор Борис Рожин. Как именно погиб Александр Можаев, не сообщается.

Александр Можаев родился в Белореченске. В 2014 году он приехал в Крым, а после — в Донбасс. СМИ называли его соратником Игоря Стрелкова (Гиркина), бывшего главы Минобороны ДНР. В 2014 году господин Стрелков сообщал, что группа казаков дезертировала с территории донецкого аэропорта, среди них, по словам экс-министра, был и Бабай.

Татьяна Ручкина, Краснодар