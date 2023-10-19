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В Самарской области показатель инфляции увеличился до 6,22%

В Самарской области показатель годовой инфляции в сентябре по сравнению с августом увеличился до 6,22%, сообщает самарское отделение Волго-Вятского главного управления Банка России.

Банк России

«Это выше уровня по Приволжскому федеральному округу (5,50%) и России в целом (6,00%)»,— отмечается в сообщении.

По данным регулятора, рост инфляции связан с ослаблением рубля, ростом издержек производителей отдельных товаров и повышенным спросом на непродовольственные товары.

В сентябре годовой прирост цен на продукты питания увеличился до 5,29% (3,99% в августе). Увеличились затраты животноводов на импортные кормовые добавки и вакцины, сообщает ЦБ. Ослабление рубля и рост стоимости грузоперевозок привели к повышению цен на импортные фрукты и цитрусовые.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары увеличился до 5,47% (4,05% в августе). Из-за ослабления рубля ускорилось годовое удорожание новых и подержанных иномарок, увеличились затраты фармацевтических компаний на закупку импортного сырья. 

«Оптовые цены на бензин и дизельное топливо росли до последней декады сентября. Это транслировалось в розничные цены. В результате ускорился годовой рост цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Дополнительное влияние на динамику оказало удорожание нефти на мировом рынке. После введения Правительством России 21 сентября временного запрета на экспорт бензина и дизельного топлива цены на моторное топливо в рознице стабилизировались»,— пишет регулятор. 

Годовой прирост цен на услуги, наоборот, уменьшился до 8,70% (9,65% в августе). В частности, замедлился рост цен на услуги страхования. Расширение полетных программ из Самары в Турцию повлияло на снижение цен на зарубежный туризм. 

Сабрина Самедова

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