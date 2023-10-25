Написано от руки

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Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перьевая ручка Barbie The Movie Icon из стали с ионным покрытием, смолы и сапфирового стекла

Фото: Montegrappa Перьевая ручка Barbie The Movie Icon из стали с ионным покрытием, смолы и сапфирового стекла

Фото: Montegrappa

Момент прикосновения перьевой ручки к бумаге ощущается как акт творения, особенно если это ручка Montegrappa. Знаменитый итальянский производитель аксессуаров для письма с прошлого года представлен в России и для нового делового сезона подготовил несколько коллекций.

В конце июля этого года состоялась мировая премьера фильма «Барби» с Марго Робби в роли самой знаменитой куклы в мире и Райаном Гослингом в роли ее друга Кена. Компания Montegrappa, известная артистически смелым подходом к производству ручек в честь культурно значимых событий мирового масштаба, не оставила без внимания этот информационный повод. Мир Барби окрашен во все оттенки розового, от фуксии до пастельного, вот и для лимитированной серии Barbie The Movie Icon были выбраны нежно-розовый (для Барби) и нежно-голубой (для Кена) цвета. Интересно, что Montegrappa назвала эти оттенки «gelato glam», или «гламурное мороженое», ведь всему миру известно, что лучшее мороженое делают итальянцы.

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Перьевая, шариковая и ручка-роллер выполнены в стиле коллекции Montegrappa Zero, самой минималистичной в ассортименте бренда. На торце колпачков под сапфировым стеклом расположились монограммы Барби и Кена, а на корпусе выведены курсивом надписи «Hi Barbie!» и «Hi Ken!». Каждая ручка упакована в эффектную лакированную коробку, которую можно использовать для личного дневника, разумеется, написанного Montegrappa. Есть и парные наборы Barbie The Movie Icon Signature Set из двух ручек — розовой и голубой — с одинаковыми номерами и монограммой на золотом пере.

Еще одна интересная коллекция Montegrappa вышла в июне этого года в соавторстве с дизайнером и коллекционером ручек Паоло Фаваретто. За три десятка лет карьеры итальянец приложил руку к объектам индустриального, интерьерного дизайна и предметам мебели. Всегда, во всех его работах эстетика сочетается с функциональностью. Для совместного проекта с Montegrappa Фаваретто предложил встроить в колпачок ручки механизм вечного календаря. Три поворотных циферблата позволяют регулировать дату, день и месяц с помощью механизма с функцией блокировки, заимствованной у поршневого механизма ручек Montegrappa. В каждой из двух серий — Maestro (в черном цвете) и Supremo (в красном) — есть шариковая и перьевая ручки. Каждая выпущена в количестве 365 экземпляров.

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В 2023 году исполнилось 70 лет с момента получения Эрнестом Хемингуэем Пулитцеровской премии за повесть «Старик и море». Американский классик был одним из поклонников Montegrappa, и в память о нем компания выпустила ручку The Old Man and the Sea ограниченной серией. Эта серия тематически отличается от коллекции ручек Hemingway 2016–2020 годов, которые всегда были посвящены жизни писателя, тогда как новая рассказывает о сюжете его самой знаменитой повести при помощи техник литья по выплавляемым моделям и ручного нанесения эмали. Колпачок ручки из красного дерева котибе вызывает в памяти лодку старика Сантьяго, а перьевая версия поставляется с копией этой лодки из антикварного дерева с прикрепленным к ней вырезанным из металла изображением марлина. Ручка «Старик и море» выпущена в четырех вариантах: из стерлингового серебра, из позолоченного серебра, перьевая и шариковая. Каждый в количестве 70 экземпляров.

Екатерина Зиборова