Время в каждый дом

Clocks, то есть настольные, настенные и напольные часы, вечно находятся в тени wristwatches, часов наручных. Между тем в царстве clocks тоже есть свои рекорды, боги и герои. Среди них почетное место у бренда Matthias Naeschke.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детали механизма напольных часов Matthias Naeschke NL 500

Фото: Matthias Naeschke Детали механизма напольных часов Matthias Naeschke NL 500

Фото: Matthias Naeschke

Исторически сложилось, что главные мастера больших часов произрастают не в Швейцарии, а в Германии. Вот и Маттиас Нэшке родился в 1943 году во Франкфурте-на-Одере. С юности у него было два увлечения — часовые механизмы и органная музыка. Несколько лет Нэшке посвятил реставрации антикварных интерьерных часов. А в 1984 году основал ателье в городке Хайгерлох на юго-западе Германии, на полпути от Штутгарта к швейцарской границе. Идиллический пейзаж долины Эйах, соседство с ренессансной резиденцией Гогенцоллернов располагают к медитативному вдумчивому творчеству, поэтому каждый экземпляр часов Matthias Naeschke создан с изощренным мастерством и восхищением магией времени. В 1986 году Маттиас Нэшке присоединился к AHCI, став одним из основателей Академии независимых часовщиков, объединяющих лучших часовщиков всего мира.

Увлечение мастера органной музыкой нашло отражение и в его творчестве. Его ателье — едва ли не единственное в мире, где продолжают уникальную традицию выпуска органных часов, способных исполнять сложные кафедральные мелодии. В настоящее время выпускаются настольные модели с 17 и 26 духовыми трубами. На основе органного механизма разработан автоматон в виде барочной клетки для певчей птицы, которая движется в такт музыке. В дно клетки помещен эмалевый часовой циферблат, так что, когда клетка подвешена к потолку, достаточно просто поднять голову, чтобы определить время.

В 1999 году в ателье стал работать и сын Маттиаса — Себастьян Нэшке, унаследовавший призвание к часовому делу, а также любовь к музыке. Пройдя практику на известных швейцарских мануфактурах, в частности, IWC в Шаффхаузене, Себастьян решил продолжить дело отца, разработав собственные механизмы — его талант был отмечен в 2006 году, когда молодой часовщик также стал полноправным членом AHCI.

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Сегодня настольные, напольные и настенные часы Matthias Naeschke — образец непревзойденного качества ручной работы и интеллектуального труда. Свидетельством профессионального признания служит тот факт, что модели марки выходили в финал женевского Гран-при часового искусства в номинации «Интерьерные часы».

Одним из важнейших достижений Маттиаса Нэшке, обеспечившим ему мировое признание, стало рекордное увеличение запаса хода. После того как мастер успешно наладил выпуск механизмов, способных работать без подзавода в течение года, он взялся за задачу, которую ранее никто не мог решить. Он создал напольную модель NL 500, механизм которой не требует завода в течение четырех лет!

Массивный корпус из мореной вишни, выполненный в стиле ампир, достаточно прочен, чтобы выдерживать вес полуторакилограммового маятника и двух 10-килограммовых гирь. Исключительную длительность завода и точность хода обеспечивают два принципиальных изобретения Нэшке: собственная конструкция маятникового регулятора, изготовленного из трех видов металла, чтобы компенсировать температурные воздействия, и система передачи из семи колес, расположенных на рубиновых и шариковых подшипниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Напольные часы Matthias Naeschke NL 500 с запасом хода четыре года

Фото: Matthias Naeschke Напольные часы Matthias Naeschke NL 500 с запасом хода четыре года

Фото: Matthias Naeschke

Благодаря тщательно продуманной трансмиссии и особому профилю зубьев энергопотребление механизма уменьшено вдвое. Столь же филигранно просчитана и конструкция регулятора, в которой центр тяжести точно совмещен с центром инерционных колебаний — то есть максимально приближен к состоянию идеального математического маятника. Циферблат, частично открывающий вид на уникальный механизм, изготовлен из стерлингового серебра, вручную покрыт эмалью и гравировкой, римские цифры нанесены вручную.

Ателье создает свои эксклюзивные произведения ограниченными сериями, причем элементы оформления могут обсуждаться с заказчиком. Любые часы Matthias Naeschke предоставляют возможность наслаждаться каждым мгновением безостановочно текущего времени.

Юрий Хнычкин