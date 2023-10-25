Храм времени

В конце сентября после реконструкции вновь открыл двери Музей времени и часов, основанный фондом «Часовое наследие» и крупнейшим российским ювелирно-часовым ритейлером AllTime. Изменилось помещение, а на увеличившейся вдвое площади экспонаты будут демонстрироваться в новых витринах и декорациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей времени и часов. Фонд «Часовое наследие» и российский ювелирно-часовой ритейлер AllTime

Фото: предоставлено AllTime Музей времени и часов. Фонд «Часовое наследие» и российский ювелирно-часовой ритейлер AllTime

Фото: предоставлено AllTime

Идею музея давно вынашивал Леонид Европейцев, президент Российского клуба коллекционеров часов и исполнительный директор фонда «Часовое наследие». Не секрет, что в стране есть частные часовые коллекции разного уровня и масштаба, но не было достойной площадки для их демонстрации. Помог случай. Вот что рассказывал в феврале нынешнего года в интервью сайту «Коммерсантъ. Стиль» основатель и владелец компании AllTime Вячеслав Саванеев: «Осенью 2021 года на выставке Moscow Watch Expo я познакомился с Леонидом Европейцевым. Меня заразил его энтузиазм и увлеченность желанием создать музей. Решил помочь чем смогу, предоставил часть своего помещения. Леонид вложил в музей всю душу. То, что у него получилось, по отзывам коллег по цеху, всем очень понравилось. Осознание того, что с моей помощью Леонидом создано что-то социально значимое, для меня награда».

От встречи господ Европейцева и Саванеева до открытия музея прошел всего год — ничтожный срок. Уже в ноябре 2022 года верхний этаж флагманского магазина AllTime на Русаковской улице, дом 1 был превращен в музей. Первоначально там разместили экспонаты, предоставленные подопечными Леонида Европейцева — часовыми коллекционерами, сделав упор на часы дореволюционного российского и советского периода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Леонид Европейцев и Вячеслав Саванеев (слева направо) Фото: предоставлено AllTime Выставка часов конкурса «Лучшие российские часы 2023» Фото: предоставлено AllTime Следующая фотография 1 / 2 Леонид Европейцев и Вячеслав Саванеев (слева направо) Фото: предоставлено AllTime Выставка часов конкурса «Лучшие российские часы 2023» Фото: предоставлено AllTime

Весной в музее открылась и мощно прозвучала персональная выставка Константина Чайкина — самого титулованного российского часовщика современности. На ней впервые можно было увидеть практически все творения мануфактуры Konstantin Chaykin за всю ее 20-летнюю историю, а также авторские эскизы и рисунки Константина.

В этом году стало окончательно ясно, что в столице появилась еще одна культурная институция, точка притяжения для ценителей часов и — шире — декоративно-прикладного искусства. Особенно отрадно, что музей работает всю неделю без выходных, и к тому же без платы за вход. По предварительной договоренности возможна организация индивидуальных и групповых экскурсий.

Неудивительно, что в «переоткрытии» музея приняли участие новые партнеры — Национальная ассоциация часовщиков и Президентский фонд культурных инициатив. Первая организация стала соорганизатором выставки часов, выставленных на конкурс «Лучшие российские часы 2023», генеральным спонсором которого выступил тот же AllTime. Благодаря фонду культурных инициатив каждую субботу в течение учебного года в музее будут проходить бесплатные детские мастер-классы «Часовой школы» и Академии часового дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карманные часы Audemars Piguet Фото: предоставлено AllTime Настольные часы с барометром «Тормоз Томпсона» Фото: предоставлено AllTime Часы-автоматон с барометром и компасом «Паровоз» Фото: предоставлено AllTime Часы-автоматон с барометром и компасом «Броненосец» Фото: предоставлено AllTime Следующая фотография 1 / 4 Карманные часы Audemars Piguet Фото: предоставлено AllTime Настольные часы с барометром «Тормоз Томпсона» Фото: предоставлено AllTime Часы-автоматон с барометром и компасом «Паровоз» Фото: предоставлено AllTime Часы-автоматон с барометром и компасом «Броненосец» Фото: предоставлено AllTime

Сейчас на Русаковской можно увидеть экспонаты одной из крупнейших частных коллекций уникальных автоматонов индустриального дизайна второй половины XIX — начала XX века, а также собрание французских интерьерных часов того же периода, корпуса которых выполнены из позолоченной бронзы.

Также до 1 ноября проходит выставка ювелирных часов «Драгоценное время», охватывающая период с XVIII по XX век, которая насчитывает 80 карманных и наручных часов из золота и платины, украшенных цветной эмалью и драгоценными камнями. Собрание включает работы европейских мануфактур Jean-Antoine Lepine, Breguet, Patek Philippe, подарки Кабинету его императорского величества.

Что дальше? Легче всего ответить словами Вячеслава Саванеева: «Планы — творить добро. Хотим превратить музей в клуб часовщиков и коллекционеров с возможностью посидеть и пообщаться в уютной атмосфере за барной стойкой. Тусовка для часовых гиков, которая будет жить собственной жизнью, аналог сетевого часового форума, но только вживую. Вот чего бы мне хотелось». Пожелаем успеха этому начинанию.

Юрий Хнычкин