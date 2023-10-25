Храм времени
Музей часов в Москве
В конце сентября после реконструкции вновь открыл двери Музей времени и часов, основанный фондом «Часовое наследие» и крупнейшим российским ювелирно-часовым ритейлером AllTime. Изменилось помещение, а на увеличившейся вдвое площади экспонаты будут демонстрироваться в новых витринах и декорациях.
Музей времени и часов. Фонд «Часовое наследие» и российский ювелирно-часовой ритейлер AllTime
Фото: предоставлено AllTime
Идею музея давно вынашивал Леонид Европейцев, президент Российского клуба коллекционеров часов и исполнительный директор фонда «Часовое наследие». Не секрет, что в стране есть частные часовые коллекции разного уровня и масштаба, но не было достойной площадки для их демонстрации. Помог случай. Вот что рассказывал в феврале нынешнего года в интервью сайту «Коммерсантъ. Стиль» основатель и владелец компании AllTime Вячеслав Саванеев: «Осенью 2021 года на выставке Moscow Watch Expo я познакомился с Леонидом Европейцевым. Меня заразил его энтузиазм и увлеченность желанием создать музей. Решил помочь чем смогу, предоставил часть своего помещения. Леонид вложил в музей всю душу. То, что у него получилось, по отзывам коллег по цеху, всем очень понравилось. Осознание того, что с моей помощью Леонидом создано что-то социально значимое, для меня награда».
От встречи господ Европейцева и Саванеева до открытия музея прошел всего год — ничтожный срок. Уже в ноябре 2022 года верхний этаж флагманского магазина AllTime на Русаковской улице, дом 1 был превращен в музей. Первоначально там разместили экспонаты, предоставленные подопечными Леонида Европейцева — часовыми коллекционерами, сделав упор на часы дореволюционного российского и советского периода.
Весной в музее открылась и мощно прозвучала персональная выставка Константина Чайкина — самого титулованного российского часовщика современности. На ней впервые можно было увидеть практически все творения мануфактуры Konstantin Chaykin за всю ее 20-летнюю историю, а также авторские эскизы и рисунки Константина.
В этом году стало окончательно ясно, что в столице появилась еще одна культурная институция, точка притяжения для ценителей часов и — шире — декоративно-прикладного искусства. Особенно отрадно, что музей работает всю неделю без выходных, и к тому же без платы за вход. По предварительной договоренности возможна организация индивидуальных и групповых экскурсий.
Неудивительно, что в «переоткрытии» музея приняли участие новые партнеры — Национальная ассоциация часовщиков и Президентский фонд культурных инициатив. Первая организация стала соорганизатором выставки часов, выставленных на конкурс «Лучшие российские часы 2023», генеральным спонсором которого выступил тот же AllTime. Благодаря фонду культурных инициатив каждую субботу в течение учебного года в музее будут проходить бесплатные детские мастер-классы «Часовой школы» и Академии часового дела.
Сейчас на Русаковской можно увидеть экспонаты одной из крупнейших частных коллекций уникальных автоматонов индустриального дизайна второй половины XIX — начала XX века, а также собрание французских интерьерных часов того же периода, корпуса которых выполнены из позолоченной бронзы.
Также до 1 ноября проходит выставка ювелирных часов «Драгоценное время», охватывающая период с XVIII по XX век, которая насчитывает 80 карманных и наручных часов из золота и платины, украшенных цветной эмалью и драгоценными камнями. Собрание включает работы европейских мануфактур Jean-Antoine Lepine, Breguet, Patek Philippe, подарки Кабинету его императорского величества.
Что дальше? Легче всего ответить словами Вячеслава Саванеева: «Планы — творить добро. Хотим превратить музей в клуб часовщиков и коллекционеров с возможностью посидеть и пообщаться в уютной атмосфере за барной стойкой. Тусовка для часовых гиков, которая будет жить собственной жизнью, аналог сетевого часового форума, но только вживую. Вот чего бы мне хотелось». Пожелаем успеха этому начинанию.