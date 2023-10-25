Эдуард Мейлан возглавил компанию H. Moser & Cie. в 2013 году, когда ему было только 36 — и с тех пор отличился удивительным умением дразнить старших своими новинками вроде часов из швейцарского сыра Swiss Mad Watch, механических Swiss Alp Watch, пародирующих Apple Watch, или наделавшей много шума, издевавшейся над всеми кодами мастеров часового искусства модели Frankenstein. Но этого было бы недостаточно для того, чтобы заслужить настоящее уважение. Мейлан добился его своими рядовыми моделями, в которых на самом деле нет ничего рядового. В Женеву он приехал на Geneva Watch Days.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Vantablack®

Фото: H.Moser & Cie. H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Vantablack®

Фото: H.Moser & Cie.

— Вместе с Максимилианом Бюссером и его MB&F вы выставили на благотворительный аукцион Only Watch совместную модель Streamliner Pandamonium. Насколько привычно для H. Moser & Cie. работать с другими молодыми брендами?

— Moser родился в 1828 году, ему скоро два века. Но, конечно, я считаю, что мы вечно молодая марка, поэтому очень люблю работать с дерзкими и независимыми. Для них важно наше сотрудничество, потому что в группе Moser есть инженеры и собственная мануфактура Precision Engineering AG, которая снабжает нас узлами спуска и спиралями, поэтому нам легче разрабатывать необычные механизмы.

— Это ведь именно H. Moser & Cie. разрабатывал механизм для репетира с диджеем-пандой на циферблате. Да и корпус был узнаваемо ваш — часов коллекции Streamliner?

— Зато идея во многом пришла от Макса Бюссера. После Only Watch 2021-го мы задумались о часах для будущего аукциона. Мне казалось, важно сделать что-нибудь еще более сложное, чем те часы Streamliner Cylindrical Tourbillon, которые только что были проданы. Планка была поставлена высоко. Надо постоянно соревноваться с самим собой. И тогда Макс предложил сделать музыкальную панду. Мы посмотрели эскизы, они мне показались очень интересными. Я спросил только: «Мы успеем это сделать за два года?» Мы успели, но надо было максимально использовать то, что у нас есть, в частности, уже существующий тип корпуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор H. Moser & Cie Эдуард Мейлан

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Генеральный директор H. Moser & Cie Эдуард Мейлан

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

— Максимилиан Бюссер — это Дягилев часового мира, у него есть талант соединять людей ради общей интересной работы. Но вы же скорее одинокий волк, чем записной член часового клуба?

— Скорее да, это в моем характере. К тому же мы работаем достаточно далеко от Женевы, на немецкой границе в Шаффхаузене. Там не так много часовых предприятий, как в романской Швейцарии, кроме разве что IWC. Наше первое сотрудничество с Максом состоялось еще в 2020 году, мы с ним часто делимся мнениями по стратегии разработки, дистрибуции, производства. Так что, создавая Pandamonium, мы ни разу не устроили классического заседания за круглым столом, каждый с полуслова понимал, что хочет другой, было полное доверие.

— Вы стали завсегдатаем Geneva Watch Days. Что вы думаете о таком новом формате часового салона?

— Geneva Watch Days стали важным событием, хотя задумывались как импровизация. Тогда задачей устроителей было создать альтернативу традиционным салонам, сейчас традиционные салоны возродились, значит, надо смотреть, какое место «Женевские часовые дни» займут рядом с ними. Мы сейчас думаем об участии в Watches & Wonders в следующем году. Придется решать, надо ли участвовать сразу в двух салонах — весной и в конце лета, как сейчас. Я бы предпочел, чтобы Geneva Watch Days начинались попозже, хорошо бы в ноябре. Там нас ждет целое созвездие событий, есть аукционы, есть Гран-при, в этом году состоится Only Watch, все часовщики обязательно приедут в Женеву. Как вы понимаете, незачем приезжать, чтобы просто приезжать, надо привозить часы, желательно новые.

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— Что нового у вас на Geneva Watch Days?

— Наша главная новость здесь — Endeavour Vantablack, часы, которые сочетают классический корпус и инновационный циферблат. Vantablack — самый черный из материалов, разработанных руками человека. Это структура углеродных нанотрубок, которые поглощают свет, отсутствие отражения делает эти часы настоящей «черной дырой». У нас не было возможности нанести цифры и метки поверх циферблата, мы разместили их внизу, поэтому они видны только под определенным углом. Второй вариант — Vantablack с «парящим» турбийоном с двойной спиралью. Здесь вовсе нет ни цифр, ни индексов, чтобы показать хореографию турбийона на совершенно чистом фоне циферблата.

— У H. Moser & Cie. хватит новинок на несколько салонов?

— Мы не такая уж маленькая марка, мы делаем 3 тыс. часов в год, у нас работают 100 человек, для «независимых» это много. Мы имеем четыре коллекции — Endeavour, Heritage, Pioneer и Streamliner. У каждой есть фанаты, которые ждут от нас новостей и подталкивают нас к тому, чтобы делать больше часов и чаще устраивать премьеры. Но здесь мы осторожны и стараемся не перескочить в другую количественную категорию, чтобы не потерять свободу маневра.

Беседовал Алексей Тарханов