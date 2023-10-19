Казанский девелопер застроит новый участок на Парковом с помощью КРТ

Казанский девелопер «Джи-групп» (работает в Перми под брендом «Унистрой») планирует застроить свой новый участок в Перми, на ул. Трамвайной, с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал на презентации ЖК «Причал» директор филиала «Унистрой» в Перми Ленар Газизов. Недавно стало известно о приобретении структурой девелоперского холдинга земельных участков на ул. Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11, 35, общей площадью 2,79 га.

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«Следующий проект, который мы собираемся реализовать в городе Перми, это проект на ул. Трамвайной или, как ее сейчас называют, на ул. Строителей. Земельный участок приобретен совсем недавно. На данный момент мы занимаемся разработкой концепции, проект будет реализован в рамках КРТ. С администрацией края мы в тесном сотрудничестве, стараемся учесть все пожелания, которые предъявляются к данной локации»,— отметил Ленар Газизов.

«Джи-групп» занимается строительством жилой недвижимости под брендом «Унистрой» и коммерческой недвижимости под брендом UD Group, а также индивидуального жилья под брендом My Corner. Группа работает в Казани, Тольятти, Уфе, Екатеринбурге. В Пермь девелопер «зашел» в конце 2021 года. Сейчас компания «Унистрой» возводит в Верхней Курье ЖК «Причал». Застройщик также приобрел в Перми площадку на ул. Карпинского, 115б. О покупке компанией земли на ул. Трамвайной стало известно в начале августа этого года. Земельный актив, расположенный в Дзержинском районе города, соседствует с ТЦ «Чкаловский на Парковом» (ул. Трамвайная, 33) и территорией под застройку группы «Альфа» по ул. Трамвайной, 37, и ул. Алтайской, 2/1. Сейчас территория занята складами и производственными зданиями.