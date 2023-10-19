Неймар выбыл из строя на полгода из-за тяжелой травмы в матче сборной Бразилии

Бразильский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» Неймар порвал крестообразные связки и получил разрыв мениска в матче своей национальной сборной. По предварительным данным, форвард из-за тяжелой травмы пропустит около полугода.

Как говорится в сообщении, размещенном на странице «Аль-Хиляля» в соцсети X, 31-летний нападающий в ближайшее время должен будет перенести операцию, после чего ему предстоит несколько месяцев реабилитации. В клубе допускают, что футболист может либо вообще пропустить весь остаток сезона, либо вернуться в строй в самом его конце.

Травму Неймар получил в игре за бразильскую сборную против команды Уругвая, которая проходила в рамках отборочного турнира к чемпионату миру и закончилась со счетом 2:0 в пользу уругвайцев.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе нынешнего года из французского «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера нападающего составила порядка €90 млн.

Александр Кислов