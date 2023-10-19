Поле и зрелищ

Вчера на комитете Пермской городской думы было рассмотрено сразу два вопроса, касающихся безвозмездной передачи городской собственности в краевую. Речь шла о земельном участке площадью 16 га, необходимом для строительства нового картодрома, и МАУК «Театр юного зрителя». С помощью театра краевые власти намерены усилить работу с молодежью и прививать жителям всего края «традиционные нравственные ценности».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы были рассмотрены два вопроса: о передаче участка площадью 16 га в собственность края, а также о передаче в региональную собственность МАУК «Театр юного зрителя». На заседании комитета присутствовали представители краевых властей: министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова и министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Госпожа Ведерникова обосновала депутатам необходимость передачи 16 га в Индустриальном районе Перми для размещения там нового картодрома. Она пояснила, что нынешний картодром в Камской долине не соответствует требованиям для таких объектов. Существующий участок слишком мал для размещения там всей необходимой для картодрома инфраструктуры. На новом же месте появится возможность организовать трассу протяженностью 1,3 км, стоянки, парковки и трибуны. Кроме того, минусами существующего участка краевой министр назвала близость к картодрому жилых домов и высокую степень изношенности асфальтового покрытия трассы.

Госпожа Ведерникова уточнила, что инвестор, который осуществит процедуру переноса участка, будет выбран с помощью торгов, которые могут состояться уже в первом квартале 2024 года. Инвестор должен будет сначала перенести картодром, а затем сможет приступить к освоению освободившегося участка. После переноса картодрома участок в Камской долине будет использован для строительства жилья. Также здесь будет предусмотрена социальная инфраструктура, прорабатывается возможность возведения аквапарка. Для этого власти рассматривают вопросы подключения к инфраструктуре. Предполагается, что инвестор должен взять на себя обязательства по переносу картодрома и строительству социальной инфраструктуры и аквапарка. «Вы будете участвовать в торгах?» — поинтересовалась у председателя комитета, гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного Лариса Ведерникова. «Как вы правильно заметили, все будет зависеть от обязательств и инвестиций»,— ответил господин Бесфамильный.

Второй вопрос, рассмотренный на комитете, также касался безвозмездной передачи МАУК «Пермский театр юного зрителя» из муниципальной собственности в краевую. Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин отметил, что передача театра в краевую собственность позволит увеличить количество зрителей, расширить репертуар спектаклей, а также снизит нагрузку на городской бюджет. «После передачи театра в краевую собственность, за счет возобновления гастролей по территории Пермского края получится охватить большую часть населения, снижая тем самым уровень социального напряжения и формируя позитивный образ происходящих в стране преобразований»,— отметил господин Головин.

Передачу театра планируется осуществить с 1 января 2024 года. Депутаты поинтересовались, за счет чего театр намерен увеличить количество зрителей. «А когда ТЮЗ является муниципальной собственностью, ему запрещены гастроли?» — спросил депутат Олег Шлыков. Василий Головин ответил, что увеличить количество зрителей планируется за счет введения еще одной малой сцены театра. Он также пояснил, что при муниципальной собственности работа театра направлена на зрителей города Перми и гастроли проходят в очень ограниченном количестве.

«С учетом последних новаций указа президента РФ о внесении изменений в основу государственной культурной политики, где акцентируется внимание и на формировании гармонично развитой личности, разделяющей традиционные нравственные ценности, работа с молодежью приобретает особый вес и значение. Поэтому очень важно, чтобы театр юного зрителя работал в том числе и для жителей Пермского края»,— объяснила необходимость передачи театра министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Так театр расписали, что теперь жалко отдавать»,— заметил депутат Арсен Болквадзе. Однако он напомнил, что содержание театра довольно затратно для бюджета. В то же время депутаты отметили, что в результате передачи объектов сокращаются и субвенции со стороны краевого бюджета. В результате оба вопроса были одобрены депутатами почти единогласно. Единственным, кто выступил против в вопросе передачи театра, стал депутат Сергей Медведев. Он заявил, что идет тенденция все отдавать на уровень края, и припомнил другие объекты, которые были переданы в региональную собственность. Однако, по его мнению, какие-то вопросы лучше решать на местах и непонятно, к чему это все ведет.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в рамках пленарного заседания, которое состоится на следующей неделе, 24 октября.

Ирина Суханова