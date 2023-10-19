Палату передайте

Краевые власти начали искать кандидатов на должность председателя КСП Пермского края. Источники «Ъ-Прикамье» полагают, что действующий председатель Геннадий Тушнолобов не будет претендовать на новый срок полномочий. Наиболее вероятным его преемником считается первый вице-премьер Пермского края Ольга Антипина. Геннадий Тушнолобов утверждает, что решение о кандидате на пост главы краевой КСП будет принимать губернатор. В администрации главы региона ситуацию пока не комментируют. Эксперт считает кандидатуру госпожи Антипиной подходящей для этой должности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», региональные власти начали обсуждать кандидатуры на пост председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края. Эта должность станет вакантной в феврале 2024 года, когда истекает срок полномочий действующего руководителя КСП Геннадия Тушнолобова.

По словам источников, близких к краевым властям, на данный момент обсуждается несколько кандидатур, включая первого вице-премьера регионального правительства Ольгу Антипину. При этом, как утверждают собеседники, предпочтение пока отдается госпоже Антипиной. Впрочем, другой собеседник, знакомый с ситуацией, отмечает, что «Ольга Антипина — хороший специалист, но ее могут не отпустить».

Ольга Антипина считается одним из наиболее опытных специалистов по бюджетному планированию в регионе. Она начала работать в краевом правительстве еще в период губернаторства Олега Чиркунова (возглавлял Пермский край с 2004 по 2012 год). В октябре 2006 года госпожа Антипина назначена первым заместителем министра финансов края. В декабре 2008-го сама возглавила региональный минфин и руководила им до января 2017 года, когда экс-губернатор Виктор Басаргин поменял министра финансов, а госпожу Антипину назначил советником. В феврале того же года новый руководитель региона Максим Решетников вернул Ольгу Антипину в правительство на пост первого вице-премьера.

Действующий председатель региональной КСП, бывший премьер правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов возглавляет палату с февраля 2018 года. Согласно действующему законодательству, он может претендовать на второй срок полномочий. Кандидатов на пост руководителя краевой КСП могут вы­двигать губернатор Пермского края, председатель заксобрания либо группа депутатов (не менее трети от общего числа парламентариев). После этого заксобрание выбирает и утверждает одного из кандидатов.

Геннадий Тушнолобов рассказал «Ъ-Прикамье», что решение о кандидатуре на пост главы КСП будет приниматься губернатором Пермского края Дмитрием Махониным: «Пока это не самая большая проблема. Время подумать есть. Обсудим, примем решение».

Господин Тушнолобов отметил также, что с прошлого года федеральная Счетная палата усложнила процедуру назначения председателя региональной Контрольно-счетной палаты. «Теперь перед назначением нужно сдавать экзамен комиссии Счетной палаты. И человеку, который не работает в системе власти, пройти его будет очень сложно»,— пояснил Геннадий Тушнолобов. В администрации губернатора Пермского края на момент написания текста ситуацию не комментировали.

Политтехнолог Виктор Соколов считает Ольгу Антипину подходящим кандидатом на пост руководителя краевой КСП. «Она обладает необходимыми для этой должности знаниями, навыками и опытом управленческой работы. Всем критериям соответствует, ее профессио­нализм дополнительно доказывать никому не нужно. Да и, вероятно, Ольга Владимировна будет рада сменить деятельность с исполнительной на контрольную»,— говорит эксперт.

Константин Кадочников