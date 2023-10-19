Ничтоже боле

Генеральная прокуратура уточнила исковые требования в рамках спора вокруг имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского». Ранее надзорный орган просил признать ничтожной сделку по продаже имущества ЗиДа столичному ПСК «Спецпректстрой», которая позже была расторгнута, и обратить актив в пользу государства. По мнению надзорного органа, фактически территорию ФГУП планировалось приобрести в интересах холдинга «Железно» и для строительства нового моста через Каму. В уточненном исковом заявлении речь идет лишь о признании ничтожным договора купли-продажи без применения последствий недействительности. Как выяснил «Ъ-Прикамье», требования изменились на фоне интереса к имуществу завода холдинга «Технодинамика».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением об изъятии имущества ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» в пользу государства Генпрокуратура обратилась в июле этого года. Оно было подано на фоне другого спора, в рамках которого Минпромторг РФ пытался добиться признания недействительными результатов торгов по продаже предприятия-банкрота как единого имущественного комплекса. Их победителем было признано московское ПСК «Спецпректстрой», которое выкупило лот за 725 млн руб. С ним был заключен договор купли-продажи, который в итоге был расторгнут после лишения компании лицензии на работу с секретными сведениями. В итоге суды первой и апелляционной инстанций признали торги законными.

В рамках нового спора прокуратура настаивала, что последствиями недействительности сделки должно стать обращение имущества в доход государства и прекращение дела о банкротстве. На вчерашнем заседании представитель надзорного органа Александр Мацуренко уточнил исковые требования. По его словам, Генпрокуратура решила не добиваться изъятия имущества, а лишь требовать признания ничтожным договора купли-продажи. Как считает заявитель, сделка нарушает публичный интерес, поскольку договор изначально был направлен на нарушение публичного интереса. По данным заявителя, часть территории завода планировалось отдать под коммерческую застройку и использовать для строительства инфраструктуры нового моста через Каму. При этом ПСК «Спецпректстрой» якобы связан с девелоперским холдингом «Железно», который реализует проекты на площадке неподалеку. В холдинге ранее эту связь «Ъ-Прикамье» категорически отрицали.

«Также мы не снимаем ответственность с конкурсного управляющего, который был заинтересован в совершении сделки»,— заявил Александр Мацуренко. По его словам, прокуратуре важен сам факт признания договора ничтожным, что позволит привлечь управляющего ЗиДа к административной ответственности. При этом прокурор отметил, что теперь надзорный орган уверен — торги можно будет провести в соответствии с законодательством.

Представитель «Спецпректстроя» Анастасия Стиран удивилась изменению позиции прокуратуры. «Сейчас прокуратура говорит, что имущество должно быть оставлено за должником, а фактической причиной подачи заявления является установление обстоятельств, которые дальше будут использоваться против ответчика,— убеждена гос­пожа Стиран.— То есть никакого восстановления нарушенного права никого из участников процесса тем самым не произойдет». Юрист настаивала, что иск должен быть рассмотрен в предыдущей редакции. Конкурсный управляющий Лев Шляпин пояснил, что не против изменения исковых требований, это позволит ему незамедлительно возобновить торги.

В итоге суд принял измененный иск прокуратуры, а также удовлетворил ее ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании, поскольку к его материалам приобщены документы Мин­обороны с грифом «для служебного пользования».

Ранее источники «Ъ-Прикамье» прогнозировали, что Генпрокуратура может изменить исковые требования. Сразу несколько собеседников говорили, что заводом Дзержинского заинтересовался холдинг «Технодинамика». Эта структура, входящая в контур «Ростеха», уже управляет в Перми ФКП «Пермский пороховой завод», АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» и Соликамским заводом «Урал». Холдинг привлекался также для антикризисного управления ПАО «Мотовилихинские заводы».

Управленческая команда ЗиДа с претензиями Генпрокуратуры не согласна. «Позиция, по которой процедура торгов и определения их победителя законна, но договор купли-продажи ничтожен, довольно странная,— говорит источник, знакомый с позицией управленческой команды.— После их проведения и отказа государства выкупить имущество по преимущественному праву конкурсный управляющий был просто обязан заключить договор. В противном случае встал бы вопрос о нарушении прав кредиторов. И что ему было делать?» Другой источник говорит, что на новых торгах покупатель может приобрести имущество по минимальной цене. А это приведет к тому, что кредиторы получат меньшие суммы на удовлетворение требований.

Дмитрий Астахов