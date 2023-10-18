Главные новости за 18 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Севастополе в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле.

Четвертый кассационный суд в Краснодаре 2 ноября рассмотрит жалобу отчисленного с пятого курса студента Кубанского государственного университета Николая Райчука, требующего своего восстановления в вузе. Его отчислили за то, что он критически высказывался об СВО.

Депутаты гордумы Краснодара рассмотрели проект о двукратном повышении налога на имущество физических лиц, используемое в коммерческих целях,— с 1% от кадастровой стоимости до 2%.

Минтранс Кубани пообещал, что движение автомобилей через новый Яблоновский мост откроют в конце ноября текущего года.

Мэрия Краснодара сообщила, что благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре завершат к 14 ноября — установленный контрактом сроком.

В СУ СКР по Краснодарскому краю завели уголовное дело на группу лиц, которых подозревают в организации проституции с участием несовершеннолетних, содержании притонов и похищении людей.

В Новороссийске мужчина грубо оттолкнул от себя в лифте мальчика с особенностями развития. Из-за этого ребенок сильно испугался.

Природно-рекреационной зоне «Большой остров» в Карасунском округе Краснодара присвоят статус особо охраняемой природной территории.

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