В Севастополе на земле сдетонировала боевая часть сбитой ракеты

По предварительным данным, в Севастополе в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Возгорания на месте не зафиксировано. Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности»,— отметил губернатор.

Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Татьяна Ручкина