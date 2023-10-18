В Краснодаре зеленой зоне «Большой остров» присвоят статус охраняемой территории
Природно-рекреационной зоне «Большой остров» в Карасунском округе Краснодара присвоят статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения. Решение было принято в ходе заседания гордумы.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Территория природной зоны достигает 17 га. Согласно докладу директора департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара Сергея Сторчуна, объект характеризуется наличием ценных видов деревьев, кустарников и охраняемых видов животных.
«Рекреационная зона “Большой остров” также является одним из основных мест отдыха жителей Краснодара. В основу предложенного режима особой охраны легли рекомендации органов исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды»,— отметил господин Сторчун.
За поддержку решения проголосовали 46 депутатов гордумы.
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