В Краснодаре зеленой зоне «Большой остров» присвоят статус охраняемой территории

Природно-рекреационной зоне «Большой остров» в Карасунском округе Краснодара присвоят статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения. Решение было принято в ходе заседания гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Территория природной зоны достигает 17 га. Согласно докладу директора департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара Сергея Сторчуна, объект характеризуется наличием ценных видов деревьев, кустарников и охраняемых видов животных.

«Рекреационная зона “Большой остров” также является одним из основных мест отдыха жителей Краснодара. В основу предложенного режима особой охраны легли рекомендации органов исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды»,— отметил господин Сторчун.

За поддержку решения проголосовали 46 депутатов гордумы.

Анастасия Донскова, Вячеслав Рыжков

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