В Краснодаре одобрили повышение налога на имущество для бизнеса до 2%

Депутаты гордумы Краснодара рассмотрели проект о двукратном повышении налога на имущество физических лиц, используемое в коммерческих целях,— с 1% от кадастровой стоимости до 2%. По итогу проект был принят.

Отмечается, что с 28 сентября в Сочи действует ставка 1,5%, Геленджике — 1,6%, Анапе — 2%. Принятие проекта увеличит поступления в бюджет на 714 млн руб. Эти деньги планируют направить на содержание дорог, дорожных знаков, светофоров.

Против увеличения ставки выступил депутат Александр Сафронов, которого ранее поддержали в Краснодарском краевом отделении «Опоры России». Он отметил, что участники депутатских слушаний, которые прошли на прошлой неделе, пришли к компромиссу об увеличении налога до 1,27%. Он считает, что указанные 714 млн руб. доходов от налога в конечном итоге будут заплачены потребителями.

«Рост средней кадастровой стоимости и так составил 18%. Общий налог на доходы физлиц — примерно 10 млрд руб. 700 млн из них — это 7,5%, мы дополнительно возьмем из карман граждан 7,5%. Это — много»,— отметил Александр Сафронов.

Он подчеркнул, что против любого повышения налогов. Но чтобы добиться компромисса, предложил поднять ставку налога до 1,27%.

Однако депутатами был рассмотрен проект, подготовленный гордумой. За него проголосовали 39 депутатов, против — четыре, воздержались — трое.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что средства, которые поступят в консолидированный бюджет Краснодара в виде налогов, пойдут исключительно на нужды жителей. Он подчеркнул, что в этих деньгах нуждается город, поскольку есть большая проблема транспортных передвижений жителей.

«Данное решение позволит нам выделить условные средства на софинансирование из федеральных и региональных программ, по которым мы ведем большую работу над включением средств на строительство новых дорог, тротуаров, благоустройства всех территорий»,— отметил Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина, Вячеслав Рыжков

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