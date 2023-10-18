Благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре завершат 14 ноября

Работы по благоустройству Николаевского бульвара в Краснодаре завершат в установленный муниципальным контрактом срок. Как уточнили в МЦУ города, документ заключен до 14 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Ранее в соцсетях и СМИ распространилось сообщении о якобы нарушении подрядчиком сроков работ. Сообщалось, что компания ООО «Веста» должна была завершить благоустройство объекта 16 октября.

По данным управления коммунального хозяйства и благоустройства, подрядчик срок выполнения работ не нарушил. Для озеленения бульвара продлили этапность работ и заключили дополнительное соглашение.

Николаевский бульвар победил в рейтинговом голосовании зеленых зон в 2021 году. На его благоустройство Краснодару выделили более 260 млн руб. Сначала подрядчиком выбрали «Векстрой-Юг». Однако жителей города возмутило, что он уничтожил 119 деревьев. Ущерб оценили в 30 млн руб. Мэрия расторгла с ним контракт и вернула деньги.

В июле 2022 года с жителями согласовали новый проект бульвара. При этом его стоимость из-за составления нового документа и инфляции увеличилась почти на 50%, до более 379 млн руб. В феврале 2023 года новым исполнителем муниципального контракта выбрали ООО «Веста». В июне 2023 года министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник сообщал, что работы на объекте завершат в ноябре.

Татьяна Ручкина

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