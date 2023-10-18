Движение по Яблоновскому мосту откроют в конце ноября
Движение автомобилей через новый Яблоновский мост откроют в конце ноября текущего года. Об этом сообщает «Юга.Ру» со ссылкой на Министерство транспорта Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Основные работы на объекте завершены. Подрядчику предстоит уложить тротуарную плитку, нанести дорожную разметку, оборудовать освещение и обустроить проезжую часть на подходах к мосту.
«Комплекс работ по строительству нового моста выполняется по заказу министерства подрядной организацией “СтройЮгРегион”»,— говорится в сообщении.
После полного запуска дублера старый Яблоновский мост демонтируют. Сроки начала работ к настоящему времени не установлены.
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