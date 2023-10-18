Дело о восстановлении критиковавшего СВО студента КубГУ рассмотрят в кассации

Четвертый кассационный суд в Краснодаре 2 ноября рассмотрит жалобу отчисленного с пятого курса студента Кубанского государственного университета Николая Райчука, требующего своего восстановления в вузе. Как следует из материалов дела, молодой человек критически высказался о специальной военной операции, а членов вузовской комиссии по этике обвинил в «смешивании политики и образования». Информация об этом опубликована в картотеке ГАС «Правосудие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kubsu.ru Фото: www.kubsu.ru

Как следует из текста постановления Советского райсуда Краснодара, студент пятого курса факультета педагогики психологии и коммуникативистики КубГУ Николай Райчук в начале марта минувшего года под роликом в поддержку специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, опубликованном на официальной странице вуза в социальной сети «В Контакте», оставил критические высказывания. За это суд признал его виновным в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3) и оштрафовал на 30 тыс. руб.

Параллельно действия студента рассмотрел вузовский совет по этике, членов которого молодой человек в ходе заседания назвал «клоунами» и «сборищем, которое смешивает политику и образование», а одному из них даже в грубой форме предложил прервать речь, говорится в документе. В итоге студента отчислили за нарушение Кодекса корпоративной культуры.

Господин Райчук обратился в суд с требованием признать его отчисление неправомерным, обязать ректора восстановить его и потребовал с учебного заведения 13 890 руб. за каждый месяц задержки выдачи диплома о высшем образовании. Районный суд отказал ему, признав отчисление законным. Поскольку студент не завершил обучение и не прошел итоговую аттестацию, диплом ему не должен выдаваться, решил суд. Апелляция оставила решение в силе.

Экс-студент продолжил обжалование в кассационном суде, который назначил рассмотрение дела на 2 ноября.

Михаил Волкодав

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