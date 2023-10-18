Житель Новороссийска толкнул в лифте ребенка-аутиста

В Новороссийске мужчина грубо оттолкнул от себя в лифте мальчика с особенностями развития. Из-за этого ребенок сильного испугался. В СУ СКР по Краснодарскому краю начали проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Сообщение о произошедшем появилось в соцсетях. Инцидент произошел в лифте одного из домов на улице Бориса Пупко. По кадрам с камер видеонаблюдения видно, как ребенок с дедушкой и мужчиной зашли в лифт. Мальчик перемещался по кабине лифта и случайно задел мужчину. В ответ он грубо оттолкнул от себя ребенка с аутизмом.

Следственным отделом по Новороссийску организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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