На Кубани задержали подозреваемых в организации проституции и похищении девушек

В СУ СКР по Краснодарскому краю завели уголовное дело на группу лиц, которых подозревают в организации проституции с участием несовершеннолетних, содержании притонов и похищении людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 37-летний мужчина привлек десять человек от 24 до 47 лет и организовал преступную группу, занимающуюся содержанием притонов для оказания интимных услуг. Эту деятельность они вели в различных помещениях в Анапе, Краснодаре, Туапсе и Крымском районе.

Члены группы искали девушек, в том числе несовершеннолетних, организовывали им проживание и, применяя насилие и шантаж, склоняли их к оказанию платных интимных услуг. В задачи участников группы входил поиск помещения, составление графика работы и разработка способов коммуникаций.

Они привлекали клиентов через интернет, а по телефону сообщали им расценки и адреса притонов. Полученные за оказание интим-услуг деньги участники распределяли между собой, а часть передавали девушкам.

Полицейские ранее объявили в розыск членов преступной группы. В жилищах фигурантов и по местам нахождения притонов провели обыски. Там были изъяты деньги, банковские средства, ноутбуки и средства связи, а также другие предметы.

Следователи завели уголовное дело. В зависимости от своей роли участники группы подозреваются в вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних (ч. 3 ст. 240 УК РФ), содержании притонов для занятия проституцией (ч. 2 ст. 241 УК РФ), а также похищении девушек (ч. 3 ст. 126 УК РФ). Сейчас преступников допрашивает следователь. Некоторые из них уже дают признательные показания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступлений, собирают доказательства и определяют возможных соучастников.

Татьяна Ручкина

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