Несостоятельность с поправкой на инфляцию

Верховный суд РФ (ВС) решит, можно ли проиндексировать долг банкротящейся компании в связи с инфляцией. Единого подхода к вопросу нет, поскольку в нем сталкиваются нормы Арбитражного процессуального кодекса (АПК) и закона о несостоятельности. Окружная кассация сочла индексацию допустимой, указав, что на нее не распространяется правило неначисления финансовых санкций (процентов и неустоек) с даты введения первой банкротной процедуры. Точку в споре предстоит поставить экономколлегии ВС. По мнению юристов, разрешать индексацию в банкротстве опасно, так как она может дать преимущество отдельному кредитору, а возможность изменить формулу расчета влечет высокие риски злоупотреблений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВС рассмотрит вопрос о возможности индексации долга в банкротстве. По иску ООО «ПРО Фактор» арбитражный суд Тверской области в марте 2020 года взыскал с АО «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом» 10,13 млн руб. неустойки по договору подряда (за период с 28 ноября 2018 года по 10 февраля 2020 года). В это время в отношении НИИ уже было возбуждено банкротное дело, в январе 2020 года введено наблюдение.

Позднее «ПРО Фактор» попросил проиндексировать присужденную, но не выплаченную ему сумму. Согласно ст. 183 АПК, индексация рассчитывается исходя из индекса потребительских цен Росстата, и ее смысл состоит в том, чтобы отчасти возместить кредитору потери, вызванные долгим неисполнением судебного решения.

Арбитражный суд Тверской области в июле 2022 года удовлетворил просьбу ООО. Но апелляция отклонила ходатайство, решив, что, во-первых, индексировать сумму неустойки вообще недопустимо, поскольку это представляет собой по сути «сложные проценты (проценты на проценты)». А во-вторых, после введения процедуры наблюдения закон о банкротстве позволяет начислять на сумму задолженности только мораторные проценты.

Закон о банкротстве предусматривает мораторий на начисление договорных процентов и неустоек по всем денежным требованиям кредиторов, возникшим до начала банкротного дела, с даты введения судом первой процедуры (обычно это наблюдение) в отношении должника. Взамен с этого момента и до даты фактической выплаты задолженности на нее начисляются мораторные проценты по ключевой ставке ЦБ РФ.

Кассация же поддержала кредитора, решив, что действующее правовое регулирование «не предполагает отказ суда в индексации присужденных денежных сумм в случае неисполнения вступившего в силу судебного акта». Важен «только факт их несвоевременной уплаты полностью или в части». Причем, по мнению кассации, индексация применима и в отношении банкротящегося должника, так как прямого запрета в законе о несостоятельности нет. Институт обратился в ВС, настаивая, что после введения в отношении него первой процедуры банкротства индексация не применяется. Жалобу передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначили на 23 ноября.

ВС впервые рассмотрит вопрос о возможности индексации требований в ходе банкротства, говорит управляющий партнер «Юртехконсалт» Алексей Николаев. Он уточняет, что в практике нет устоявшегося подхода, какие правовые нормы здесь предпочтительны — АПК об индексации или закона о несостоятельности о моратории на неустойки.

Господин Николаев поясняет, что начисление мораторного, то есть минимального процента на долги в ходе банкротства дает, с одной стороны, возможность частично компенсировать потери, а с другой — оставляет шанс должнику на восстановление платежеспособности. К тому же, добавляет партнер юридической компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов, мораторные проценты «ставят всех кредиторов в равное положение и помогают сохранить баланс между их интересами и правами должника».

В связи с этим, по мнению управляющего партнера Центра по работе с проблемными активами Зои Галеевой, индексация суммы долга возможна только до введения первой банкротной процедуры. Иначе возникает риск «произвольного увеличения размера обязательств перед отдельными кредиторами», отмечает юрист. Господин Николаев тоже отдает приоритет положениям закона о несостоятельности, отмечая, что «начисление должнику дополнительных сумм еще больше осложнит возможность восстановления его платежеспособности». Эмиль Юсупов считает, что суммы штрафов и неустоек в принципе не могут индексироваться.

Причина споров в том, что практика не относит требование об индексации к финансовым санкциям за неисполнение денежных требований, начисление которых прекращается по закону о банкротстве. «Согласно позициям Конституционного и Верховного судов, индексация не является разновидностью санкций, а призвана компенсировать имущественные потери в связи с естественной инфляцией»,— уточняет партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.

Однако, по мнению господина Новикова, разрешение индексации долга в банкротстве может подтолкнуть некоторых кредиторов к предъявлению и других дополнительных требований к должнику, чтобы получить преимущество. Например, по той же логике можно попробовать взыскать с должника астрент (судебный штраф за неисполнение должником судебного решения, служит стимулом для ускорения выплаты долга, а также рассматривается как наказание за неуважение к суду), уточняет юрист.

Кроме того, предупреждает господин Новиков, ст. 183 АПК позволяет сторонам записать в договоре другой, например, более выгодный способ расчета индексации, что «может дать недобросовестным лицам почву для злоупотреблений». Тем более, добавляет юрист, что, хотя неясно, учитываются ли суммы индексации при подсчете голосов, в практике уже есть случаи включения их в третью (голосующую) очередь реестра.

Екатерина Волкова, Анна Занина