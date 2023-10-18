МП «Ремжилуниверсал» прикрылось забором

Прокуратура Самарской области потребовала в арбитражном суде признать недействительными более десятка договоров аренды ограждения, которые самарское МП «Ремжилуниверсал» заключило с различными частными организациями. По мнению представителей ведомства, сделки являются притворными и заключены с целью пользования землей, которая огорожена арендованным забором. Истец просит суд «истребовать из незаконного владения» земельные участки и взыскать с компаний в бюджет Самары сумму неосновательного обогащения за несколько лет пользования муниципальным имуществом. По словам юристов, остается открытым вопрос ответственности должностных лиц МП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области рассматривает более десятка исков региональной прокуратуры о признании недействительными договоров аренды ограждения, которые заключены между МП «Ремжилуниверсал» и частными организациями. По мнению представителей ведомства, сделки являются притворными и заключены с целью пользования муниципальной землей. Договоры муниципальным предприятием заключены в 2016–2020 гг. с ООО «Гама», ООО «Руса», ООО «Инигма», ООО «Коста», ООО «Фортуна», ООО «Триада» и т.д. В иске речь идет об участках земли на: ул. Карла-Маркса (напротив дома № 179) площадью 2209,56 кв. м, ул. Карла Маркса (напротив дома № 318) площадью 2645,86 кв.м, ул. Сакко и Ванцетти площадью 2067,58 кв.м, ул. Молодежной (напротив дома № 4) площадью 120,45 кв. м, ул. Дзержинского (напротив дома № 31) площадью 1784,23 кв.м, на ул. Пятигорской, д. 15 площадью 6616,30 кв.м и т.д.

Как указано в материалах дела в электронной картотеке суда, ООО «Руса», к примеру, арендовало ограждение из сетки рабица высотой 1,5 м и протяженностью 130 п.м, трубу для забора и будку охраны. ООО «Инигма» получило в аренду забор из профлиста протяженностью 232 п. м, а ООО «Коста» — ограждение из сварных прутьев протяженностью 184 п.м, будку охраны и столбы ограждения. Сумму неосновательного обогащения компаний прокуратура оценила в размере от 193 тыс. руб. до почти 1,3 млн руб.

Руководит МП «Ремжилуниверсал» с 2023 года Алексей Осипов. По данным «СПАРК-Интерфакса», до Алексея Осипова директором был Андрей Овчинников, однако в открытых источниках и в «СПАРК-Интерфаксе» не указано, в каком году Андрей Овчинников стал главой организации. Собственником предприятия является департамент управления имуществом Самары. Основными видами деятельности МП среди прочего являются организация работ по установлению границ земельных участков, на которых расположены здания, находящиеся в муниципальной собственности, и содействие органам местного самоуправления при организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Самары. Выручка предприятия в 2022 году составила 91 млн руб., прибыль — 7 млн руб. В мае 2023 года в «Ремжилуниверсал» на должность замдиректора устроился Сергей Шанов, который ранее руководил департаментом градостроительства Самары. С должности главы департамента градостроительства чиновника уволили в сентябре 2022 года из-за утраты доверия. Перед этим Сергей Шанов подал уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая была чревата конфликтом интересов. Но комиссия самарской администрации выяснила, что Сергей Шанов поздно уведомил ее о ситуации. Незадолго до этого прокуратура Самары обратилась в Ленинский районный суд с требованием отставки Сергея Шанова и главы городского департамента транспорта Сергея Маркина «в связи с утратой доверия», после того как в мэрии отказались исполнять аналогичное представление. Поводом стала проверка трат чиновников во время командировки в Дубай. В администрации города тогда настояли на том, что в этом случае уволенный чиновник не нарушал закона. Тем не менее в отношении Сергея Шанова иза трат в командировке, а также трудоустройства родственницы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребления должностными полномочиями»). В июне этого года дело начал рассматривать суд.

В апреле этого года надзорное ведомство добилось признания недействительным похожего договора аренды ограждения МП «Ремжил­универсал» с ООО «Лидер», владельцем автостоянки напротив дома № 17 на ул. Дачной. Компания также оформила в аренду ограждение. Согласно решению суда, муниципалитету возвращен земельный участок площадью 1890 кв.м. С арендатора взыскано неосновательное обогащение в размере более 350 тыс. руб. Верховный суд в мае подтвердил законность решения о возврате администрации Самары земли под автостоянкой. Как поясняет судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев, вопрос ответственности должностных лиц МП «Ремжил­универсал» пока остается открытым, причем ответственности как уголовной или административной, так и гражданско-правовой в виде компенсации ущерба бюджету. «Для этого как минимум необходимо доказать, вопервых, что сделки действительно носили притворный характер, вовторых, что должностные лица знали и не могли этого не знать, втретьих, что они имели некую заинтересованность, проще говоря, имелась коррупционная составляющая, вчетвертых, что этими действиями был причинен ущерб»,— говорит Александр Терентьев. По словам юриста, возможна ситуация, в которой могут быть возбуждены уголовные дела, например, в связи с наличием признаков служебного подлога, то есть внесения должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной или другой личной заинтересованности.

Сабрина Самедова