Охота пуще заповедника

Создание первого в регионе национального парка «Нижегородское Заволжье» переносится на следующий год. Из-за разногласий с охотхозяйствами, находящимися в границах будущей рекреационной территории, проект был исключен из федеральной программы организации заповедников, а его площадь уменьшена с запланированных 450 тыс. до 75 тыс. га. Если власти пойдут навстречу охотникам, территория сократится еще на 42 тыс. га, но все равно будет соответствовать критериям для нацпарков. Правительство готово судиться с пользователями угодий, однако практика показывает, что подобные споры могут длиться годами, а 2024 год станет последним, когда можно включиться в программу и получить федеральное финансирование. Депутаты и экологи предложили договариваться с охотничьими хозяйствами, предоставив им альтернативные угодья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организовать природный заказник пока не получается из-за несогласия землепользователей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Организовать природный заказник пока не получается из-за несогласия землепользователей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект создания первого в Нижегородской области национального парка «Нижегородское Заволжье» исключен из федеральной программы «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология» на 2023 год. Соответствующее решение в конце сентября принял проектный комитет под руководством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, рассказал в заксобрании нижегородский министр экологии Денис Егоров.

Причиной отрицательного решения стали разногласия нижегородского правительства с обществами охотников «Нагорный», «Чара» и «Марки», которые пользуются охотничьими угодьями на планируемой территории будущего нацпарка. Министр Егоров подсчитал, что для его создания необходимо забрать 9,8 тыс. га земли у «Нагорного», еще 14,7 тыс. га взять у «Чары», и 17,2 тыс. га — у «Марок».

Однако сами охотничьи хозяйства не хотят расставаться с угодьями и не идут навстречу властям. Поэтому создание парка вновь переносится, посетовал чиновник.

Как писал «Ъ-Приволжье», национальный парк «Нижегородское Заволжье» региональные власти рассчитывали создать в 2022 году, затем сроки перенесли на 2023 год. Исследовательские и проектные работы по особо охраняемой природной территории подготовил экологический центр «Дронт» за 3,3 млн руб. и передал подведомственному Минприроды РФ ВНИИ Экологии. В состав заказника должны были войти Ичалковский, Пустынский, Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский обособленные природные участки. Изначально нацпарк планировался на площади 450 тыс. га, однако по итогам отсева наиболее ценных территорий будущее рекреационное пространство сократилось до 75 тыс. га.

Если властям не удастся договориться с охотхозяйствами, площади «Нижегородского Заволжья» придется урезать еще на 42 тыс. га, подсчитал Денис Егоров. Однако оставшиеся 33 тыс. га также отвечают требованиям федерального проекта к организации нацпарков.

Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология» предполагает организацию не менее 24 особо охраняемых природных территорий. Согласно паспорту программы, в 2018 году в России насчитывалось 218 таких территорий, в 2022-м — 228, к концу 2024 года должно быть 235. Проект направлен на сохранение биологического разнообразия и увеличение площади ООПТ на 5 млн га. Объем финансирования из федерального бюджета составляет 6,2 млрд руб.

Устные договоренности о передаче территорий предварительно были достигнуты лишь с «Нагорным», рассказал заместитель министра лесного хозяйства Александр Чешуин. У этого общества могут забрать 40% его угодий, тогда как у «Чары» и «Марок» власти просят под нацпарк 12% и 20% территорий соответственно. Охотхозяйства мотивируют свои отказы тем, что угодья представляют для них большую ценность и получены по соглашению с минлесхозом, а пользование ими уже было оплачено бюджету. «У них все законно. При этом у них есть полное непонимание ситуации, важности вопроса. Упертая позиция…» — посетовал господин Чешуин.

Министр Егоров добавил, что два охотхозяйства не идут на контакт и проигнорировали личные приглашения о переговорах на уровне заместителя губернатора. Это подтвердил и руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов, занимавшийся проектированием нацпарка. Он рассказал, что общества охотников во время переговоров на рабочих группах выслушали позицию властей, но «отказывались что-либо обещать».

Возможным решением проблемы могло бы стать расторжение договоров природопользования с охотхозяйствами, однако юристы минлесхоза «потрясли ручками и заявили, что процедура долгая и жестких оснований для судебных споров нет», рассказал эколог.

Председатель комитета по экологии Владислав Атмахов предложил провести выездное совещание с участием охотничьих обществ, природоохранной прокуратуры, депутатов и министров, чтобы попробовать убедить охотников в важности создания национального парка.

«Надо их позвать, выслушать их позицию. Если им детей кормить нечем и других заработков нет — еще можно понять. Но если это просто меркантильные интересы какой-то группы коммерсантов — это уже немного другая история. Необходимо найти компромисс, который устроил бы все стороны», — заключил господин Атмахов.

Члены комитета его поддержали, а министр Егоров напомнил, что 2024 год — последний, когда проект «Нижегородского Заволжья» можно включить в федеральный проект.

Поэтому чиновники и депутаты съездят в охотхозяйства на переговоры.

Роман Рыскаль