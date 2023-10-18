В Пермь прилетел лайнер специального авиаотряда

Сегодня поздно вечером из Москвы в Пермь прибыл лайнер Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64521, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Согласно открытым данным, указанный самолет принадлежит специальному летному отряду «Россия» — предприятию, которое обеспечивает перевозку воздушным транспортом российских должностных лиц и сотрудников российских спецслужб или ВС РФ. В летном отряде – этот борт самый молодой (эксплуатируется с 2012 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, завтра в Перми открывается форум «Россия-спортивная держава», на который как ожидается прибудут высшие чиновники российского государства. Ожидается приезд президента России Владимира Путина.

Сегодня портал «В курсе» анонсировал прибытие в Пермь ряда государственных деятелей высшего звена: помощника президента России Игоря Левитина, министра финансов РФ Антона Силуанова, зампреда РФ Дмитрия Чернышенко, главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, а также ряда глав российских регионов.