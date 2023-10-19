Ловушка для одинокого Хэ Фэя

В российский прокат выходит чемпион проката китайского — триллер «Исчезнувшая в звездах» Цуй Жуя и Лю Сяна. Перенос хичкоковских приемов и техноколоровой стилистики Голливуда 1950-х на азиатскую почву получился ярким и беззастенчиво мелодраматичным — в Америке, Европе, да и в России сейчас так снимать уже почти никто не решается, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран История запутавшегося Хэ Фэя (Чжу Илун) катится к финальной разгадке самым непредсказуемым образом

Фото: Pearl River Film Media История запутавшегося Хэ Фэя (Чжу Илун) катится к финальной разгадке самым непредсказуемым образом

Фото: Pearl River Film Media

Выйдя на экраны в Китае в июле этого года, «Исчезнувшая в звездах», копродюсером и соавтором сценария которой является один из самых успешных профессионалов национальной киноиндустрии Чэнь Сычэн, всего за семнадцать дней собрала в прокате сумму, эквивалентную $430 млн, что привело ее на седьмое место в списке самых прибыльных фильмов года. На сегодняшний момент, конечно, китайский феномен смели из этого списка «Барби» и «Оппенгеймер», но у себя на родине «Исчезнувшая…» остается четырнадцатым самым прибыльным кинорелизом за всю историю.

Для такого успеха в фильме есть все необходимое: запутанная детективная фабула, красивые актеры, много сентиментальной музыки, вылизанная глянцевая картинка с упором на пламенеющий красный и драматичный синий, погони, перестрелки, страсти на разрыв и неожиданный сюжетный твист. Точнее, неожиданный для тех, кто не помнит или никогда не смотрел советский фильм «Ловушка для одинокого мужчины» (1990) по пьесе Робера Тома, ведь именно его вольным ремейком является китайская картина. Правда, в отличие от комедийной ленты Алексея Коренева, у Цуй Жуя и Лю Сяна все всерьез. Пьесу Тома когда-то собирался, но не успел экранизировать Хичкок, и «Исчезнувшая…» с ее мотивом двойников, роковыми женщинами и растерянным главным героем, внезапно обнаружившим, что все вокруг не то, чем кажется, выступает оммажем великому мастеру саспенса.

Китайский турист Хэ Фэй (Чжу Илун) отчаянно просит помощи в полицейском участке некоего вымышленного островного курорта в Юго-Восточной Азии. Его жена Ли Муцзы, с которой он приехал сюда, чтобы отметить годовщину свадьбы, пропала, а до истечения его визы остается всего неделя. Помочь ему соглашается только бывший соотечественник, полицейский Чжень Чэнь (Ду Цзян). Но на следующее утро в постели Фэя обнаруживается красивая женщина, которая утверждает, что она и есть пропавшая, а теперь вернувшаяся Муцзы (Дженис Мань). Паспорт, фотографии, свидетельства персонала отеля — все подтверждают личность незнакомки, и, разумеется, никто, включая Чэня, не верит встревоженному мужу, что это вовсе не его жена, тем более что Фэй страдает от редкого заболевания, вызывающего галлюцинации и провалы в памяти.

Тогда он нанимает местную адвокатшу Чен Май (Ни Ни), славную тем, что умеет вытаскивать своих клиентов из самых безнадежных ситуаций. Та затевает расследование, на каждом шагу которого ее, Фэя и зрителей ждут новые, не всегда приятные сюрпризы. Кажется, все население острова участвует в заговоре против несчастного туриста, но и его, как выясняется, не назовешь образцовым супругом. А то, что Муцзы, оказывается, наследница огромного состояния, дополнительно повышает ставки в этой игре с двойным или даже тройным дном.

Чем ближе к финалу, тем менее правдоподобным становится все происходящее, но дикие повороты даже придают картине свою прелесть. Согласившись проехаться на этих американских горках, зрителям придется на время позабыть о формальной логике, зато скучной эта поездка точно не будет.