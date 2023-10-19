Заряженный спрос

В третьем квартале 2023 года продажи подержанных электромобилей в Челябинской области выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средняя цена таких машин составила 3,5 млн руб., самой популярной из них стал Nissan Leaf. Двукратное увеличение продаж автомобилей на электротяге отмечается и в целом по стране. Эксперты видят причину роста спроса на такие модели в адекватной стоимости их обслуживания и развитии зарядной инфраструктуры для них.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Год назад в Челябинской области было 260 электромобилей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Год назад в Челябинской области было 260 электромобилей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажи электромобилей с пробегом в Челябинской области в июле–сентябре выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению ко второму кварталу 2023-го положительная динамика составила 23,2%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена электрокара на вторичном рынке Челябинской области в третьем квартале составила 3,5 млн руб. Самой востребованной моделью стал Nissan Leaf, продажи которого за год выросли в 3,6 раза и достигли доли 39,6% в сегменте. В среднем японский хетчбек стоит 860 тыс. руб. Вторым по популярности стал Zeekr 1. Спрос на него за год увеличился в четыре раза, доля в общем объеме продаж составила 15,8%. В среднем китайская модель обходится покупателям в 7,45 млн руб. В тройку лидеров вошла Tesla Model 3, продажи которой за год выросли на 25%. Доля американского седана в сегменте оценивается в 5%.

Замыкают топ-5 востребованных электромобилей модели Volkswagen — ID.4 и его «внедорожная» версия ID.4 Crozz. Их средняя цена на вторичном рынке Челябинской области составляет 4,6 млн руб. и 3,5 млн руб. соответственно.

В целом по России в третьем квартале продажи подержанных электромобилей выросли в 2,16 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, и на 28,3% — к апрелю–июню этого года. Средняя цена таких машин в стране составила 4,4 млн руб. Самой востребованной моделью традиционно стал Nissan Leaf.

На сентябрь прошлого года в Челябинской области числилось 260 электромобилей. По сведениям аналитического агентства «Автостат», в январе–июне 2022-го на первичном рынке региона было продано 22 таких транспортных средства. За девять месяцев этого года в целом по России было продано 8,7 тыс. новых электромобилей, что в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».

Ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов видит причину роста продаж электромобилей в увеличении их предложения и развитии зарядной инфраструктуры для них. «Зарядить электромобили становится проще, причем не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Кроме того, появилось больше финансовых возможностей для их покупки, поскольку банки выдают на это кредиты. Сыграла роль и информационная кампания, направленная на популяризацию электромобилей. А поскольку модели с пробегом дешевле новых, многие делают выборы в их пользу»,— считает Дмитрий Баранов. По его словам, дальнейшая динамика продаж подержанных электромобилей будет зависеть от цен на них на первичном рынке.

«Если цена новых электромобилей начнет снижаться, то граждане станут чаще приобретать именно их, а продажи моделей с пробегом снизятся. Стимулировать спрос на вторичном рынке позволит выход новых марок таких машин»,— поясняет Дмитрий Баранов.

Председатель челябинского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Николай Живец видит причину увеличения продаж электромобилей в том, что в регион поступает мало новых моделей. «Среди них достаточно популярны сегодня подержанные японские модели, поскольку они отличаются адекватной ценой и высоким качеством. Развитию рынка таких машин препятствует недостаточное количество зарядных станций. Увеличению популярности электромобилей способствует недорогая по сравнению с бензином и дизельным топливом электроэнергия, а также демократичная стоимость обслуживания»,— рассуждает Николай Живец. По его мнению, спрос на электромобили в Челябинской области будет только расти.

«Можно ожидать увеличения продаж. Свою роль в этом будет играть мода на этот вид транспорта. Кроме того, развитию рынка будет способствовать ожидаемое поступление из Китая более бюджетных моделей электромобилей»,— считает Николай Живец.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отмечает, что несмотря на рост продаж электромобилей, их доля на рынке легковых машин остается невысокой. «Действительно, сегодня таких моделей ввозится все больше. Во многом это происходит на фоне дефицита предложения машин с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, играет роль определенная мода на электромобили, которая активно поддерживается органами власти и медиа. Думаю, что продажи таких моделей продолжат расти. Это связано со спросом на них со стороны желающих сэкономить на топливе владельцев частных домов, у которых нет трудностей с зарядкой электромобилей»,— подчеркивает Антон Шапарин.

По сведениям министерства экономического развития Челябинской области, сегодня в регионе функционирует 61 зарядная станция для электромобилей, в том числе пять — мощностью 150 кВт. Они находятся как в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске, Миассе, так и на трассах. В областном центре функционируют 36 зарядных станций. Из них 22 принадлежат компании Electrocars, остальные — «Россетям Урал», «Интерсвязи» и «ЭЗС Русгидро». До конца следующего года в Челябинске планируется установить еще 16 ЭЗС.

Михаил Бычков