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СвЖД назначила дополнительные поезда на ноябрьские праздники

На период ноябрьских праздников Свердловская железная дорога (СвЖД) назначила дополнительные поезда дальнего следования. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, составы будут курсировать по наиболее популярным направлениям.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перевозки будет осуществлять Уральский филиал федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество ОАО «РЖД»). С 27 октября по 7 ноября дополнительные поезда дальнего следования введены по направлениям:

  • Санкт-Петербург — Екатеринбург;
  • Челябинск — Санкт-Петербург;
  • Москва — Тюмень;
  • Пермь — Москва;
  • Тюмень — Оренбург и другие.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Перевозки пассажиров на магистрали за девять месяцев выросли на 10%. Напомним, пригородные поезда СвЖД с 16 октября перешли на зимнее расписание.

Полина Хабарова

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