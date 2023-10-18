СвЖД назначила дополнительные поезда на ноябрьские праздники
На период ноябрьских праздников Свердловская железная дорога (СвЖД) назначила дополнительные поезда дальнего следования. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, составы будут курсировать по наиболее популярным направлениям.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Перевозки будет осуществлять Уральский филиал федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество ОАО «РЖД»). С 27 октября по 7 ноября дополнительные поезда дальнего следования введены по направлениям:
- Санкт-Петербург — Екатеринбург;
- Челябинск — Санкт-Петербург;
- Москва — Тюмень;
- Пермь — Москва;
- Тюмень — Оренбург и другие.
СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Перевозки пассажиров на магистрали за девять месяцев выросли на 10%. Напомним, пригородные поезда СвЖД с 16 октября перешли на зимнее расписание.