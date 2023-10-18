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Коммерсантъ FM
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Рекомендательные технологии

Перечень внешних сервисов, используемых на kommersant.ru и применяющих рекомендательные технологии:

  1. Внешняя рекомендательная технология «Infox» — правила применения рекомендательных технологий;
  2. Внешняя рекомендательная технология «24СМИ»правила применения рекомендательных технологий;
  3. Внешняя рекомендательная технология «СМИ2»правила применения рекомендательных технологий;
  4. Внешняя рекомендательная технология «ADFOX»правила применения рекомендательных технологий.

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