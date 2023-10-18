Рекомендательные технологии
Перечень внешних сервисов, используемых на kommersant.ru и применяющих рекомендательные технологии:
- Внешняя рекомендательная технология «Infox» — правила применения рекомендательных технологий;
- Внешняя рекомендательная технология «24СМИ» — правила применения рекомендательных технологий;
- Внешняя рекомендательная технология «СМИ2» — правила применения рекомендательных технологий;
- Внешняя рекомендательная технология «ADFOX» — правила применения рекомендательных технологий.