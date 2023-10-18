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Коммерсантъ FM
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Apple и Samsung делят позиции

Александр Леви — о популярных смартфонах

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие мобильные устройства стали самыми продаваемыми во втором квартале 2023 года.

Фото: Aly Song / Reuters

Фото: Aly Song / Reuters

Названы самые популярные смартфоны второго квартала. Исследователи Counterpoint Research представили рейтинг мобильных устройств, проданных с апреля по июнь включительно. 10 лидирующих позиций поделила пара компаний — Apple и Samsung. Более того, «яблочные» модели удерживали свои позиции все первое полугодие.

Лидером продаж стал обычный iPhone 14. К результатам за первый квартал он добавил 4%. Дальше на пьедестале самых продаваемых числится флагманский iPhone 14 Pro Max. Бронза у его родственника с меньшей диагональю — версии 14 Pro. Следующая позиция тоже за «яблочной» электроникой.

Но так как вся линейка 2022 года уже названа, то четвертая строчка почти предсказуемо за базовым позапрошлым вариантом — iPhone 13. С зафиксированными потерями в 9% в текущем квартале на долю Apple все еще приходится 16% мирового рынка смартфонов. А последний, кстати, потерял 8% и достиг самой низкой отметки за десятилетие.

В долях у Samsung дела заметно лучше, чем у другого представителя дуополии. Сейчас это показатель в 20%. Это отчасти отражается и на указанном рейтинге Counterpoint Research. Но не на популярности конкретных моделей. С пятой по десятую позиции — все за южнокорейским брендом.

И первый среди своих — бюджетная модель Galaxy A14. На шестой строчке Galaxy A54 с акцентом на мультимедиа и длительное использование. Седьмая позиция за чуть более прокаченной версией Galaxy A14. С приставкой 5G, которая и объясняет разницу.

Флагман на восьмой позиции рейтинга. Свое место в списке Galaxy S23 Ultra получил благодаря исключительной системе камер, мощной производительности и отличному дисплею. Один из самых доступных Samsung, смартфон начального уровня Galaxy A04e смог оказаться на предпоследнем месте. Замыкает список семейства устройство с балансом производительности и доступности — Galaxy A34.

Другие вендоры в этот раз в рейтинг не попали. Но у некоторых китайских производителей показатели продаж даже росли на фоне обратной рыночной ситуации.

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