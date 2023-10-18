Шольц призвал установить обстоятельства удара по больнице в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным четко установить обстоятельства удара по больнице в секторе Газа. Инцидент произошел накануне, известно о более 800 погибших. Господин Шольц прокомментировал произошедшее в аккаунте в X, написав твит на арабском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я шокирован изображениями, которые мы получаем после взрыва, произошедшего в больнице в секторе Газа. Невинные люди были ранены и убиты. Наши сердца с семьями погибших. Важно, чтобы все факты этого происшествия были четко установлены»,— отметил канцлер Германии.

На пресс-конференции в Каире, куда он прилетел из Израиля, Олаф Шольц заявил, что обстоятельства ЧП пока неизвестны. «Мы еще не знаем, что именно случилось»,— сказал политик (цитата по ТАСС).

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера, 17 октября. Власти Палестины обвинили армию Израиля и ввели трехдневный траур. Израиль вину отрицает и возлагает ее на «Исламский джихад». Президент США Джо Байден, прибывший сегодня в Тель-Авив, поддержал версию израильской стороны.

Об израильско-палестинском конфликте — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Лаура Кеффер