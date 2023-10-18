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Коммерсантъ FM
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Шольц призвал установить обстоятельства удара по больнице в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным четко установить обстоятельства удара по больнице в секторе Газа. Инцидент произошел накануне, известно о более 800 погибших. Господин Шольц прокомментировал произошедшее в аккаунте в X, написав твит на арабском.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я шокирован изображениями, которые мы получаем после взрыва, произошедшего в больнице в секторе Газа. Невинные люди были ранены и убиты. Наши сердца с семьями погибших. Важно, чтобы все факты этого происшествия были четко установлены»,— отметил канцлер Германии.

На пресс-конференции в Каире, куда он прилетел из Израиля, Олаф Шольц заявил, что обстоятельства ЧП пока неизвестны. «Мы еще не знаем, что именно случилось»,— сказал политик (цитата по ТАСС).

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера, 17 октября. Власти Палестины обвинили армию Израиля и ввели трехдневный траур. Израиль вину отрицает и возлагает ее на «Исламский джихад». Президент США Джо Байден, прибывший сегодня в Тель-Авив, поддержал версию израильской стороны.

Об израильско-палестинском конфликте — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Последствия удара по больнице в секторе Газа

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Раненый житель Газы после обстрела больницы

Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

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Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

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