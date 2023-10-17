Губернатор сменил формат

В Ульяновской области по решению губернатора реформируется и переформатируется работа правительства под задачи наращивания экономического и промышленного потенциала. Введен новый блок промышленности, инвестиций и торговли, готовится реформа системы здравоохранения, введены две новые должности вице-премьеров. Важнейшими задачами облправительства губернатор назвал развитие индустриальной сферы и равномерное развитие всех районов региона. Все партийные фракции регионального парламента положительно оценили то, что на этот раз, проводя назначения на ключевые должности, губернатор сделал ставку на местных руководителей, знающих регион.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Русских заявил, что намерен «полностью перезагрузить правительство региона»

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Алексей Русских заявил, что намерен «полностью перезагрузить правительство региона»

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области губернатор региона Алексей Русских объявил о реформировании регионального правительства. Заметив, что область стала «важнейшим индустриальным регионом», он обратил внимание на необходимость «наращивать темпы роста, задействовать весь потенциал — кадровый, технологический, инвестиционный». По словам губернатора, для выполнения этих задач он принял решение об усилении оргструктуры промышленного блока облправительства, работа которого будет нацелена «на ускоренное развитие промышленных производств», «создание условий для качественного индустриального рывка всего региона». Губернатор подчеркнул, что намерен «полностью перезагрузить правительство региона», и «важнейшей задачей правительства станет развитие индустриальной сферы». По словам главы региона, блок промышленности, инвестиций и торговли возглавит Сергей Васин, много лет до этого руководивший Корпорацией развития Ульяновской области, он займет должность вице-премьера.

Другой важнейшей задачей глава региона назвал равномерное развитие всех 24 районов Ульяновской области. Эту задачу как дополнительную он возложил на министра экономического развития Николая Зонтова, отметив, что тот уже проявил себя как эффективный менеджер. «Мы должны сделать экономику муниципалитетов прозрачной, технологичной и эффективной»,— пояснил губернатор, заметив, что «эта задача станет для министерства приоритетной». Непосредственно заниматься этим направлением будет в должности замминистра Маргарита Архипова, до этого момента занимавшая пост руководителя управления по социально-экономическому развитию муниципальных образований в администрации губернатора.

Анна Тверскова, возглавлявшая минсоцразвития, переходит на пост зампреда облправительства и будет также курировать здравоохранение региона. Олеся Колотик-Каменева освобождается от приставки «и.о.», она утверждена на должность министра здравоохранения. Алексей Русских отметил, что госпожа Тверскова смогла «серьезно систематизировать работу социальной сферы», и необходимо ее опыт «распространить на требующую серьезной управленческой перестройки региональную систему здравоохранения». В течение месяца этот блок должен представить сформированную программу реформы здраво­охранения.

Минсоцразвития возглавит Дмитрий Батраков, занимавший пост замминистра. Министром, отвечающим за блок цифрового развития, станет Олег Ягфаров, возглавлявший до этого Корпорацию развития, интернет-технологий («Правительство для граждан»). Виталий Кузнецов (прибывший в Ульяновскую область из другого региона по приглашению губернатора) покидает правительство. Господин Кузнецов был одним из самых таинственных министров, ни в чем себя не проявил, совершенно непубличный. До Ульяновска работал в ФСБ, однако ни место его рождения, ни место его предыдущей работы облправительство так и не ­раскрыло.

Наталья Брюханова получила одобрение и поддержку федерального минфина и утверждается окончательно в должности министра финансов.

Алексей Русских также сообщил, что областное правительство покидает министр сельского хозяйства Михаил Семенкин, «который внес значительный вклад в развитие отрасли в регионе». Губернатор вручил господину Семенкину благодарность Минсельхоза РФ «за многолетний и добросовестный труд» и отметил, что «опыт, знание и талант Михаила Семенкина еще послужат Ульяновской области». О причинах ухода министра ничего не сообщалось.

Исполнять обязанности министра сельского хозяйства будет его первый заместитель Алексей Левушкин.

Губернатор отметил, что правительство региона «вступает в новый политический сезон в обновленном составе и готово к выполнению самых амбициозных ­задач».

Михаил Семенкин свой уход из облправительства не комментирует. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, пояснил, что уход министра связан с тем, что ему была предложена высокая должность в одной из очень крупных негосударственных компаний федерального уровня, скорей всего, его деятельность будет связана с торговлей, проживать он продолжит в Ульяновске, «хотя придется много работать по всей России».

Сергей Васин приступает к работе в новой должности в ноябре, «сразу после праздников». Работа в облправительстве ему знакома — в 2006 году он начал там работу с должности директора департамента инвестиций, затем был замминистра территориального развития и инвестиций. В беседе с «Ъ» он отметил, что в своей будущей должности необходимо будет акцентировать внимание на необходимости помощи промпредприятиям в технологическом перевооружении — помочь им в подготовке этих программ и получении дополнительных средств на перевооружение от федеральных институтов развития. Также, он считает, необходимо решить задачу привлечения квалифицированных кадров из-за пределов региона на промпредприятия, «под это придется разрабатывать сложный и многоцелевой проект».

Анна Тверскова считает, что при подготовке программы реформы здравоохранения необходимо будет обязательно сформировать совет главврачей, который и поможет дальше проработать основные пути реформы. В самой же реформе, считает она, необходимо в первую очередь решить проблемы первичного звена здравоохранения. Также она считает, поможет наладить работу и межведомственное взаимодействие с блоком соцзащиты.

Все основные фракции регионального заксобрания положительно оценили, что на этот раз губернатор в назначениях сделал ставку на местные кадры. «Привлеченные кадры из других регионов не убедили нас, что они в чем-то эффективнее»,— заметил зампред регионального заксобрания (ЛДПР) Дмитрий Грачев. «То, что губернатор обратил внимание на местные кадры, что профессионализм местных руководителей востребован — это радует. Назначения логичные и правильные, эти люди знают свое дело»,— сказал первый вице-спикер Владимир Камеко (ЕР). «Наверное, единственное, что точно хорошо — то, что делается акцент на собственные кадры, которые выросли здесь, знают регион, ориентируются в проблемах»,— сказал однопартиец губернатора Алексей Куринный (нередко критиковавший региональное правительство), заметив, что не уверен, справится ли Анна Тверскова с комплексом проблем здравоохранения.

Сергей Титов, Ульяновск